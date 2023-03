Wat hebben we geleerd uit ‘Het verhaal van Vlaanderen’?

Ondanks de torenhoge kijkcijfers blijven heel wat historici zich laatdunkend uiten over Het verhaal van Vlaanderen. Herman van Goethem sprak zelfs de hoop uit dat de reeks niet gebruikt zou worden in de klas. Zo’n academische banbliksem is onterecht.

De meeste kritiek werd geuit door specialisten die allerlei perspectieven misten in Het verhaal van Vlaanderen. De makers kozen nadrukkelijk voor perspectieven die voor de meeste kijkers als verrassend zouden worden ervaren. Ze kozen voor Sint-Amandus, niet voor Karel de Grote. Ze brachten het verhaal van de mutsenmaker die de beeldenstorm aanvuurde, maar lieten de politieke machtsstrijd tijdens de 80-jarige oorlog uit beeld. In de laatste aflevering was er ruimte voor het ontstaan van de multiculturele samenleving, maar leerde niemand wat over de politieke ontvoogding van Vlaanderen.

Sommige historici vonden de afleveringen over de prehistorie nog wel de moeite waard. Maar die over het tijdperk van hun specialisme was toch net niet genuanceerd genoeg. Psychologen noemen dat de curse of knowledge: voor wie te veel voorkennis heeft is het moeilijk om nog te begrijpen hoe een leek zich inwerkt in nieuwe materie.

De doorsneekijker die een aflevering thuis bekijkt, doet dat met nauwelijks meer voorkennis dan de gemiddelde leerling tijdens een les geschiedenis. Zij beoordelen niet wat ontbreekt, maar wat er wél aangeboden wordt, en dat was best interessant. We zagen trotse archeologen en archivarissen die wonderlijke historische bronnen gebruikten om hun historische verhaal te staven. We zagen historici die mythes zoals deze over de Guldensporenslag en de Boerenkrijg corrigeerden. De kijker prikkelen zoals Tom Waes dat deed, dat is ook wat een geschiedenisleraar doet.

Is al de kritiek op de reeks dan onterecht? Mag de ambitie voor het geschiedenisonderwijs hoger liggen? Graag. Ook ik heb me gestoord aan het voortdurende ‘wij’ in ‘onze’ geschiedenis. Belangrijker is dat veel gebeurtenissen in de reeks te exclusief monocausaal geduid worden. Natuurlijk was de hagenpreek van Sebastiaan Matte hooguit de aanleiding, en zeker niet de exclusieve oorzaak van de Beeldenstorm. Hopelijk ontstaan daarover geen misverstanden. Toch ligt misschien net daar het nut van deze reeks voor in de klas.

Ik zou Het verhaal van Vlaanderen in mijn eigen klas het liefst gebruiken om te tonen dat elke historische werkelijkheid complexer is dan wat er in 50 minuten televisietijd getoond kan worden. Goede geschiedenisleraars hebben met deze tien afleveringen goud in handen om hun les vorm te geven. De meesten onder hen zullen de tijd nemen om Het verhaal van Vlaanderen kritisch te analyseren. Zij zullen ook andere perspectieven aanbrengen. Ze zullen wat er in hun handboeken staat kritisch laten vergelijken met wat er in de reeks aan bod kwam. Gelukkig hebben de meeste leraren geschiedenis meer tijd dan tien lesuren. Gelukkig kunnen ze de historische beeldvorming zoals in dit soort tv-reeksen helpen contextualiseren, onderzoeken en beoordelen.

Als dat ze dan doen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat ook leerlingen heel wat nuttigs bijgeleerd zullen hebben.