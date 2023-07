Wat geldt voor voedselbevoorrading en energie geldt ook voor defensie: het kan geen kwaad om je lot meer in eigen handen te houden

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

In een opiniestuk in The New York Times ontwikkelt de Amerikaanse strategische expert Rajan Menon een prikkelende gedachte. Als de praktijk van de oorlog in Oekraïne aantoont dat de Russische krijgsmacht helemaal niet zo overweldigend en afschrikwekkend is, zo stelt Menon, dan mag je verwachten dat het zeer welvarende Europa die dreiging in de toekomst zelf de baas kan.

Menon heeft een punt. Anderhalf jaar oorlog leert dat ook Europese landen met hoopgevende eensgezindheid Oekraïne ondersteunen. Militair materieel dat kan gemist worden is naar het oosten gestuurd, miljoenen oorlogsvluchtelingen zijn opgevangen, de schok van de energiecrisis werd verteerd. Toch blijft het zo dat zonder de strategische coördinatie en rijke militaire voorraadkast van de Verenigde Staten het verloop van de strijd in Oekraïne helemaal anders had kunnen zijn. De Amerikaanse paraplu is nog altijd onmisbaar voor de Europese veiligheid.

De Europese Unie zou de ambitie mogen hebben om die afhankelijkheid om te zetten in een veel evenwaardiger partnerschap. Wat geldt voor voedselbevoorrading en energiepolitiek geldt ook voor defensie: het kan geen kwaad om je lot meer in eigen handen te houden. Daar is een goede geostrategische reden voor: beschermheer VS richt nu al meer aandacht naar het strijdperk met China in de Stille Zuidzee. Dat zal niet verminderen. En er is een economische reden: afhankelijkheid van de VS betekent ook afhankelijkheid van de Amerikaanse defensie-industrie.

Meer Europese militaire zelfvoorziening, daar is in theorie zowat elke EU-politicus het over eens (behalve de extremisten links en rechts). Maar in de praktijk blijven de hinderpalen overeind staan. Zo blijven zeker de grotere EU-landen het mentaal en economisch lastig vinden om de landsverdediging te ‘poolen’ op een hoger, Europees niveau. Frankrijk bijvoorbeeld is graag pleitbezorger voor meer Europese samenwerking, maar wel enkel in de mate dat het de Franse industrie voordeel oplevert. Dat intra-Europese protectionisme zal moeten verdwijnen.

Een tweede probleem speelt zeker in België op: centen. Het is, zeker voor progressieven, een harde dobber, maar er is geen weg rond een blijvende verhoging van het budget voor defensie. Als we bijvoorbeeld het gerechtvaardigde morele bezwaar tegen Amerikaanse clustermunitie willen volhouden, moeten we een alternatief hebben. In een Europese defensiestrategie kan het centraal gelegen België een rol spelen als transportbasis, maar dan is er wel een plan nodig.

Nog een plan, nog centen. Naast de vergrijzing en de klimaatverandering is ook de geopolitieke omwenteling een grote uitdaging waarvan we nu al weten dat zij op ons afkomt en dat zij veel geld gaat kosten. De lijst met prioriteiten voor de volgende regeerperiode wordt lang, de nood om het beleid te hervormen hoog. Al kan je dat ook optimistisch bekijken: als de prioriteiten zo groot en zo helder zijn, kan het ook niet moeilijk zijn om in een toekomstig regeerakkoord hoofd- van bijzaak te onderscheiden. Toch?