Mark Coenen is columnist.

Waarin ons klein landje groot kan zijn, zelfs in deze ellendige tijden. Niet alleen won onze Max Verstappen de wereldtitel hindernisracen, maar ook Luca Brecel liet zich van zijn knapste kant zien en won de Schotse Open voor balstoten. Verstappen is dan wel zogenaamd een Nederlander, maar gelukkig niet helemaal: zijn moeder is een Limburgse, waardoor wij ook wereldkampioen zijn. Zo gaat dat in de sport: als je wint, ben je een van ons, als je verliest niet. Simple comme bonjour.

Het was de eerste keer sinds Jacky Ickx dat ik zo’n F1-koers helemaal uitzat, dus vrooaar ik zeg u: ik verklaar mij in deze geheel onbevoegd. Dit gezegd zijnde: wat een ellendig WK Mierenneuken is die formule 1 geworden, zeg. En dan klagen voetballiefhebbers over de reglementitis van de VAR!

Het wereldkampioenschap werd beslist in de laatste ronde, omdat er eentje tegen de vangrails was gereden en Verstappen zachtere banden had, of zoiets. Onbegrijpelijk voor de leek, loepzuiver en logisch voor de kenners, die wel nog tientallen obscure termen nodig hadden op een en ander te duiden.

Het noopte de gevierde rockzanger en volksdichter Rick de Leeuw tot een mooie vergelijking op Twitter: “Ajax staat drie minuten voor tijd met 5-0 voor, maar er loopt een meeuw op het veld dus staat het opeens 5-5 en de tegenstander krijgt een penalty.”

Matthias Vangenechten van @vremdetweet maakte een al even geslaagde analogie met wielrennen: “Ik heb een geniaal concept bedacht. Het is de slotetappe van de Tour, Pogacar leidt met tien minuten. Valpartijtje in de voorlaatste ronde op het circuit in Parijs. Wedstrijdauto komt voor het peloton rijden. Lang verhaal kort: Cavendish wint de koers.”

Het leverde wel mooie beelden op, zeker na de koers, met de intieme babbel tussen vader en zoon Verstappen als hoogtepunt. De gediplomeerde lippenlezer op onze redactie kon het gesprek helemaal volgen.

“Goed gedaan, jongen! Maar al die eindeloze opofferingen in koude busjes onderweg naar nergens, om dan per toeval en met veel geluk die wereldtitel te winnen omdat je zachtere banden had! Had ik dát geweten, ik had mijn leven wel anders ingericht. Wat een klerezooi zeg. Ik dank je de koekoek.” Zei Jos naar het schijnt.

Wat een verschil met de overwinning van Brecel in Schotland. De man speelde, zoals dat altijd heet, de match van zijn leven en knalde de laatste bal van de laatste frame zelfs met ogen dicht in de linkerhoek. Geen VAR, geen koersdirectie met kapsones: alleen een scheidsrechter die aan het begin de ballen nog even oppoetst.

Witte handschoenen. Gewijde stilte, met hooguit wat gemompel bij een break van 147. Bijzonder saaie tv, waardoor men in de snookerliga ook wil onderzoeken of men daar iets aan kan doen. Hun eerste idee – spelen met zachte ballen – bleek niet te werken.