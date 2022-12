Wat doe je als je gedwongen wordt te leven in een staatloos, ongereguleerd limbo?

Wat doe je wanneer je mensenrechten geschonden worden? Wanneer je geen recht meer hebt op huisvesting of een eerlijke procedure, wanneer je gedwongen wordt te leven in een staatloos, ongereguleerd limbo? Leg je je daarbij neer, stilletjes hopend op betere tijden? Of neem je de zaken in eigen handen?

In een kantoorgebouw in Schaarbeek kiezen tussen de acht- en negenhonderd mensen voor die tweede piste. Ze wachten niet langer op een overheid die er niet in slaagt om zelfs de meest fundamentele mensenrechten te garanderen. Ze garanderen die rechten zelf. Op de façade van het gebouw dat ze bezetten, hangen hun Annexes 26, beloften van internationale bescherming als vluchteling. Ernaast een uithuiszettingsbevel, dat de wereld toont hoe de overheid haar eigen belofte beschaamt. Ga maar doodvriezen op straat, staat er. En boven dat alles, een vlag met de woorden ‘Palais des Droits’. De naam van het gebouw en een blik op wat zich binnen afspeelt: hier zitten mensenrechten op de troon.

Paraplu

Terwijl de temperaturen onder nul dalen, horen we van politici elke mogelijke smoes om niet in opvang, voedsel, warmte te hoeven voorzien. De instroom is te groot. Het land is vol. Er is gewoon geen plaats. We hebben alles geprobeerd, meer kunnen we niet doen. Elk politiek niveau zet de paraplu open en vanuit dit institutionele standpunt lijkt de enige mogelijkheid om mensen dan maar op straat te laten slapen.

Daartegenover gesteld is het standpunt dat de bezetters van het Palais des Droits voordragen prachtig eenvoudig, utopisch bijna. Dit gebouw staat leeg, het heeft water, elektriciteit en verwarming. Laat ons in het gebouw slapen, in plaats van op straat. Laat ons onszelf organiseren, zorg dragen voor elkaar. Laat ons zelf in de dingen voorzien die de overheid ons weigert. Zo eenvoudig kan het zijn.

Recht voor de neus

Wie een voorbeeld neemt aan die opvatting, mensenrechten boven vastgoedspeculatie en gekibbel over ‘wie moet wat doen’ plaatst, ziet de oplossing voor het gebrek aan opvangplaats recht voor zijn neus staan. Meer dan 1.000.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen. Een overschot van meer dan 600.000 woningen in België. Onze steden staan vol on(der)gebruikte ruimte. Allemaal mogelijke Palais des Droits, allemaal mogelijke utopieën. De vraag is niet of er nog ruimte is voor opvang. De vraag is of we de rechten van onze medemens belangrijk genoeg vinden om hem toegang te geven tot die ruimte.

Wat doe je wanneer de mensenrechten van een ander geschonden worden? Kijk je weg, zeg je “niet mijn probleem”, schuif je de schuld in de schoenen van het slachtoffer? Of steun je hem in zijn gevecht om een menswaardig bestaan? In dat laatste geval ben je meer dan welkom in het Palais des Droits – we kunnen alle handen gebruiken om aan deze utopie te bouwen.