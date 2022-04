Jeroen Olyslaegers is schrijver van romans en theater.

Het eten wordt gebracht tijdens het derde bedrijf. Ze zegt dat ze niks waard is, dat ze het leven heeft gerateerd, dat er geen job meer op haar wacht, dat er geen verwachtingen meer zijn. Haar tranen spatten uit haar ogen. En gij voelt u schuldig vanwege uw gezeur, veroorzaakt door stress over iets waar ge geen controle over hebt. Wat bij u niet meer is dan een put in de weg, blijkt bij haar een afgrond. Ge zit in een brasserie waar ge nog maar een half uur daarvoor aan het keuvelen waart met de barman.

Alles is kak. “Ik weet nog steeds niet wat ik hier kom doen”, zegt ze en ze heeft het over zichzelf in de wijde kosmos. En gij denkt dat gij het wel weet, zowel haar rol, als de uwe. We zijn hier om drama te veroorzaken. Er zit ergens een lach, maar die zit vast tussen lever en hart. Ge snakt beiden naar lichtheid. Die avond lukt het niet.

“Wat weg is, is weg”, fluistert ze de volgende ochtend in bed. Ze heeft gelijk en ook niet. We lachen. Ineens is het anders, ook al verandert er niks.