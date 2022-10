Wat als zo’n gast in plaats van tweecomponentenlijm een wurgkoord of een slagersmes meebrengt naar de tv-studio?

Mark Coenen is columnist.

Gebeurt er eindelijk nog eens iets in een tv-studio, is het weer niet goed. Fuck the format, dacht milieuactivist Jelle tijdens de Nederlandse talkshow Jinek en hij lijmde zich tijdens zijn gesprek vast aan de gastentafel. Ongeloof op alle gezichten. Tijdens de uitzending! Terwijl iedereen aan het kijken was! Nooit gezien!

Het valt gelukkig allemaal te herbekijken via het internet, en dat doen vele mensen dan ook. Opdracht geslaagd, zou je denken, al zie ik op Twitter meer woordspelingen en witzen dan goedkeurend gemompel over de actie, die aan zijn vel blijft plakken, voor altijd aan de man kleeft en onlosmakelijk verbonden blijft met het programma en hou mij tegen of ik plak u achter het behang.

Gert Verhulst mailde meteen kwaad naar zijn redactie: waarom die man niet eerst bij de Tafel van vier was gepasseerd? De security van alle tv-stations is in staat van alarm. Bij De afspraak hebben ze raad gevraagd aan de mannen van Zaventem: er komt een security check met full body search door de presentator en volledige background screening van de praatgast voor de uitzending. Voor je het weet, steekt zo’n eminente bolleboos immers achteloos een vuurpijl af om zijn argumenten kracht bij te zetten of haalt hij een provocerend spandoek uit een verborgen holte.

Of een clusterbom uit zijn verhoogde schoenzool.

Als een hooligan zoiets binnengesmokkeld krijgt in een voetbalstadion, dan zeker een prof, al dan niet op emeritaat, in een tv-studio. En dan laat ik de mensen van adel of burgemeesters van landelijke gemeentes uit Vlaams-Brabant nog even buiten beschouwing.

Ik maak daar graag een grapje over en je mag nooit appelen met mango’s vergelijken, maar in deze ontsporende tijden kan zo’n actie ook inspirerend zijn voor de verstoorde geest van de ware malloot, die in plaats van tweecomponentenlijm een wurgkoord of een slagersmes meebrengt.

Extreme tijden brengen extreme acties en reacties mee van mensen die zich machteloos voelen, maar die vergroten zelden of nooit de goodwill voor de actievoerders. Terwijl zij misschien overschot van gelijk hebben, maar dat op een gewone manier nooit krijgen en daarom overgaan tot mediagenieke stunts. Een sputterende vuurpijl, die snel weer op zwart gaat, waarna de volgende actie nog extremer of opvallender moet zijn en het einde zoek is.

Activist Jelle werd vakkundig van de set verwijderd, tafel en al, tijdens een reclameblok. Toen bleek, o ironie, dat zijn lijm niet van goede kwaliteit was: de man donderde gewoon tegen de grond.