Wat als Poetin straks wel NAVO- of EU-grenzen aanvalt?

Moeilijke beslissingen

Oekraïne smeekt om het instellen van een no-flyzone. Hun grondtroepen kunnen Rusland wel een tijdlang aan, de moedige burgers zijn bereid een guerrillaoorlog voeren, maar tegen een bommenregen staan ze machteloos.

Wij, het Westen, willen, begrijpelijk, geen no-flyzone instellen, omdat we dan in rechtstreeks conflict komen met Rusland en Rusland in dat geval dreigt kernwapens in te zetten, tegen Oekraïne maar ook tegen ons. Dan begint het ondenkbare, de derde wereldoorlog.

We sussen ons geweten met het sturen van wat hulp en geld, kopen daarmee een vals gevoel van veiligheid. Want zodra Poetin beseft dat zijn nucleaire afschrikking werkt en ons verlamt, zal hij ze opnieuw en opnieuw gebruiken. Tot er niets meer resteert. Misschien is de derde wereldoorlog dus al begonnen, en is Oekraïne het eerste front?

Als Poetin straks de NAVO- of EU-grenzen aanvalt, gaan we dan wel - nadat al een land en een volk gevallen is - strijden, in weerwil van een dreiging met een nucleaire aanval?

Wat als Poetin met opzet een nucleaire oorlog probeert uit te lokken (Patroesjev-doctrine) en hij, ongeacht hoe terughoudend we reageren, vroeg of laat toch kernwapens zal inzetten?

Onze leiders moeten moeilijke beslissingen nemen. Niemand benijdt hen dat. Laat ons hopen dat ze de juiste keuzes maken.

Linda Bogaert, Merelbeke

Gewetensknoop

In het Standpunt vindt Bart Eeckhout het reguliere asielbeleid terecht maar niks, het ‘rammelt’ zo’n beetje... en bepaalde dingen vallen ‘niet goed te praten’, zoals het weren van gekleurde Oekraïners aan de grens (DM 3/3).

Maar er zijn een aantal goede redenen om dit te begrijpen : we kunnen tóch weinig of geen empathie ervaren met mensen die er anders uitzien, zoals met mensen uit Europa die nu worden gebombardeerd...

Die eeuwige paradox nietwaar : de verstuikte enkel van mijn zoon baart me meer zorgen dan de doodsangst van iemand ver weg...

Nu, Oekraïne is ook niet echt naast de deur en ik denk dat een pak Belgen tot op heden zelfs niet wisten waar het ligt.

Graag had ik een verschillende conclusie gelezen : het feit dat een staatssecretaris nu particulieren en gemeentes oproept om plaatsen en bedden vrij te maken, terwijl god weet hoeveel gekleurde sukkelaars nog steeds, deels door zijn beleid, al jaren liggen te creperen in Griekenland, is niks anders dan puur institutioneel racisme.

Bommen op Syriërs of op Palestijnen zijn niet minder erg dan op Oekraïners...

Eric De Meester, Bornem