Wat als De Croo en Jambon de energieschok nu eens belangrijk genoeg zouden vinden om samen een oplossing te zoeken?

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

De snelle stijging van de levensduurte wekt een spook tot leven waarvan velen dachten dat het voorgoed begraven zou zijn: massa-inflatie. De stijging van de inflatie is de grootste sinds het begin van de crisisjaren tachtig, een tijdperk waar weinigen blijmoedig aan terugdenken. De aard en oorzaak van de inflatie mag dan anders zijn dan toen, de gevolgen laten zich evenzeer voelen in de huishoudbudgetten. Wie al moeite had om rond te komen, ziet alles nog wat duurder worden; wie kan sparen, ziet veel geld in rook opgaan.

Je moet geen diploma in de macro-economie hebben om te begrijpen wat die inflatie zo omhoog doet schieten: de nog zoveel explosiever stijgende prijzen voor gas (vooral) en elektriciteit. Aan de internationale en deels geopolitieke oorzaken van die energiecrisis kan een Belgische regering weinig verhelpen, maar de roep om de schok te verzachten, is terecht.

Voorlopig geeft de regering - of juister gezegd: geven de regeringen - niet thuis. Dat onvermogen straalt vooral af op de federale regering. De Vivaldi-coalitiepartners zijn het erover eens dat er ‘iets’ moet gebeuren, maar nog altijd niet over wat dat dan moet zijn. Twee overwegingen botsen. Het idee dat als je iets wezenlijks wilt doen je je bij uitstek moet richten op de mensen die dat het hardste nodig hebben, staat tegenover de meer ‘politieke’ gedachte dat iedereen lijdt en iedereen dus ook een compensatie verdient.

Voor beide standpunten valt wat te zeggen, zeker is wel dat de tijd om te beslissen niet meer eindeloos is. Voor premier Alexander De Croo (Open Vld) wordt dit stilaan een gezagskwestie: als zijn regering zelfs hierover niet snel een substantieel akkoord kan bereiken, waarover zal het dan ooit wel nog lukken?

Ook de Vlaamse regering draagt een deel van de verantwoordelijkheid. Voorlopig blijft de rol van Vlaams minister van Energie Demir (N-VA) beperkt tot het driftig rondsturen van soms feitelijk onjuiste kritiek op het federale beleid. Leuk als je op Twitter zit, maar de gasfactuur wordt er niet lichter van. Nochtans zou de Vlaamse regering ook nog eens kunnen kijken naar de heffingen die deel uitmaken van de energiefacturen.

Hier een gek idee. Wat als de regeringsleiders Alexander De Croo en Jan Jambon (en Elio Di Rupo en Rudi Vervoort) de energieschok nu eens belangrijk genoeg zouden vinden om samen een oplossing uit te werken? Deze crisis in redelijk ongezien, de gevolgen reiken ver, zowel voor de gezinsportemonnee als voor het vertrouwen in de politiek.

Het is veelzeggend dat in dit land samenwerken een politiek onorthodox idee is, maar het zou wel zinvol zijn. De bevoegdheid over energie zit verdeeld over verschillende niveaus en er is het niet te onderschatten symbolische effect van bestuurders die tonen dat ze hoofdzaak van bijzaak kunnen onderscheiden. Daarom, om het met een slogan uit het pandemietijdperk te zeggen: Overlegcomité nu!