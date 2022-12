Was het slim van Magnette om eraan te herinneren dat de PS al meer dan dertig jaar met schandalen moet afrekenen?

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

“Dat heeft niets met de vorige affaires te maken!” Paul Magnette had het vrijdagavond in De afspraak op vrijdag (Canvas) zichtbaar moeilijk met de nieuwe onthullingen rond het Waals Parlement. De voorzitter van de Parti Socialiste was zich waarschijnlijk bewust van de zwakte van zijn tactiek om de huidige problemen te minimaliseren door ze te vergelijken met de vorige schandalen rond zijn partij. Vooral omdat hij net formeel het ontslag had geëist van het bureau van het Waals Parlement en zijn voorzitter, de Luikse socialist Jean-Claude Marcourt.

Was het slim om eraan te herinneren dat de PS al meer dan dertig jaar met schandalen moet afrekenen? Drie decennia waarin alle opeenvolgende voorzitters te maken kregen met affaires of zelf in opspraak kwamen. Als dit een verhaal van Blake en Mortimer was, zou het De vloek van de Keizerslaan heten.

Moord op Cools

Het begon op 18 juli 1991 met het meest dramatische voorval van de reeks: de moord op André Cools in Luik. Cools was een boegbeeld van het Waalse socialisme, voormalig voorzitter van de partij, vicepremier, voorzitter van het Waals Parlement. Een lang en moeizaam onderzoek leidde het gerecht naar de PS en de ‘parkeermeterfraude’, een getrukeerde overheidsopdracht waarbij Luikse socialistische politici betrokken waren.

Tijdens dat onderzoek kwam een andere corruptiezaak aan het licht, het Agusta-schandaal. Dat dankte zijn naam aan een Italiaanse fabrikant van helikopters die door het Belgische leger waren gekocht. Daarbij hadden de Vlaamse en de Franstalige socialistische partijen smeergeld ontvangen. De schokgolf van die affaire bracht verscheidene vooraanstaande socialisten ten val, onder wie de Waalse minister-president Guy Spitaels, die van 1981 tot 1992 voorzitter van de PS was. Spitaels werd later nog voorzitter van het Waals Parlement, maar zijn veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar maakte een einde aan zijn politieke loopbaan.

Zijn opvolger aan de Keizerslaan, Philippe Busquin, hoopte met een schone lei te beginnen, maar werd al snel geconfronteerd met de UNIOP-affaire. UNIOP was het opiniepeilingsinstituut van de VUB-ULB, dat als financieringsmechanisme voor de PS werd gebruikt. Een socialistische vicepremier moest ontslag nemen en werd op zijn beurt veroordeeld.

Di Rupo

Hij maakte op het federale niveau plaats voor de toenmalige coming man van de PS, ene Elio Di Rupo. Toen die wat later partijvoorzitter werd, zou alles veranderen: de Parti Socialiste zou nu echt voor politieke en ethische vernieuwing kiezen. Maar zoals we weten, struikelde de Numero Uno over de ‘parvenu’s’ zoals hij ze zelf noemde in een beroemde toespraak. Zijn lange voorzitterschap werd eerst gekenmerkt door de schandalen in Charleroi midden jaren 2000, toen twee opeenvolgende socialistische burgemeesters ontslag moesten nemen. Daarna sloeg het onheil opnieuw toe in Luik met de affaire Publifin in 2016, een echte clusterbom. En vervolgens was de hoofdstad aan de beurt met het Samusocial-schandaal in 2017, dat tot het vertrek van de Brusselse PS-burgemeester Yvan Mayeur leidde.

Ondertussen werd Paul Magnette voorzitter van de Parti Socialiste en burgemeester van Charleroi, een functie die hij dankte aan het verdwijnen van de oude nomenklatoera. Zowel voor de partij als voor de stad kwam het erop aan te tonen dat het nieuwe socialisme was aangekomen: linkser, groener, ethischer.

Maar met de jongste onthullingen over het Waals Parlement en nu ook over een mogelijke corruptiezaak in het Europees Parlement ontsnapt hij evenmin aan de vloek van de Keizerslaan. Net als bij zijn voorganger Elio Di Rupo wordt zijn gezag hierdoor ondermijnd. Dat Jean-Claude Marcourt niet onmiddellijk ontslag heeft genomen na de verklaring van zijn voorzitter, zegt veel over de machtsverhoudingen binnen de nog altijd grootste Franstalige partij – ook al is die na haar historische score van 44 procent in 1987 in Wallonië teruggevallen naar 26 procent bij de laatste verkiezingen.

Toegegeven, ook andere partijen in België hebben de voorbije jaren veel kiezers verloren. Bij de PS kun je je afvragen of het niet de partij zelf is die door herhaaldelijk de socialistische idealen te verraden haar militanten en sympathisanten in de steek heeft gelaten.