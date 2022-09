‘Was het dit maar?’, reageert iedereen op het Overlegcomité Energie. Dat is niet helemaal fair

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Nog voor het Overlegcomité over de energiecrisis goed en wel begonnen was, stuikte de elektriciteits- en gasprijs op de Europese markten al in elkaar. Het ene heeft – uiteraard – niets met het andere te maken. De hoopvolle mededeling dat de Europese Unie, met België op kop en inclusief Duitsland, sneller dan verwacht haar gasreserves voor de winter heeft aangevuld, biedt alleszins een adequatere verklaring voor de jojoënde energiemarkten.

Waarmee meteen ook gezegd is dat er ook geen enkel verband is tussen Belgisch beleid en de algemene prijsstijgingen op de internationale energiemarkt. Het is voor sommigen misschien een schokkende vaststelling, maar niet alles is de schuld van de federale regering.

Ook nog voor het Overlegcomité goed en wel begonnen was, hing er al een sfeer van ontgoocheling rond. Was het dit maar? Die reactie is niet helemaal fair. Voor tastbare ingrepen in de prijszetting op de energiemarkt is het wachten op het hogere, Europese niveau – en ook daar geldt dat er geen eenvoudige, kraakheldere wondermiddelen zijn. Voorts volgt de federale regering bekende sporen, met de ondersteuning van vooral lagere inkomensklassen, anticrisisbescherming van burgers en ondernemingen, en de langzame maar zekere bocht weg van de kernuitstap. Te langzaam? Allicht wel, maar van fundamenteel belang is nu dat de stopzetting van reactoren die technisch niet meer tegen te houden valt niet onomkeerbaar gemaakt wordt.

Even belangrijk is wat de regering(en) niet aangekondigd hebben. Andere landen gaan verder in het concreet opleggen van versobering en energiebesparing aan burgers of ondernemingen. In dit land blijft het bij vrijblijvend advies en een beleefde oproep om slim om te gaan met gas en stroom. Hoewel energiebesparing een belangrijk deel van de oplossing biedt, is het toch verstandig om niet meteen met verplichtingen en verboden te gaan zwaaien. Mensen zijn niet dom: cijfers tonen dat het energieverbruik ook zo al aan het dalen is. Een verplichting zou vooral wantrouwen in het beleid voeden, en de indruk wekken dat het weer de kleine man is die het gelag moet betalen.

Dus: is het dit maar? Ja, dit is het maar. Voor de kortere termijn wordt een anticrisisbeleid opgetuigd, voor de structurele ingrepen wordt terecht naar de EU gekeken. Maar dit zou ook een moment moeten zijn om eindelijk werk te maken van een deftig energiebeleid over de langere termijn. En ook daarin zullen federale en regionale regeringen elkaar moeten aanvullen in plaats van tegenwerken. Federaal zal werk gemaakt moeten worden van een meer diverse energiemix, inclusief kernenergie. Regionaal/Vlaams is er nog veel werk in het versnellen van woningisolatie, uitfaseren van aardgas of veralgemening van zonnepanelen.

Een vooruitziend energiebeleid helpt ons de volgende winter niet door. Daarvoor is het te laat. Maar het kan wel helpen vermijden dat we effectief voor vijf tot tien moeilijke winters staan.