War on drugs is al te vaak een strijd tegen straattuig dat in het grote netwerk niets voorstelt

Stavros Kelepouris is journalist bij De Morgen.

Eén, twee, drie, misschien zelfs vier: hoeveel explosies en schietpartijen zullen de inwoners van Antwerpen deze week weer mogen verwachten? Zeker is in ieder geval dat het drugsgeweld gewoon verder zal gaan op zijn elan. Want wie de kranten en televisiejournaals de voorbije dagen in de gaten hield, kan maar één conclusie trekken: same old, same old. Om het geweld aan te pakken, gaan we meer van hetzelfde proberen.

De Antwerpse war on drugs zou een strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit moeten zijn, waarbij Antwerpen overigens ook maar een rader is in een machine die zich uitstrekt tussen Dubai, Colombia en Amsterdam.

Maar dat internationale netwerk is vaak ongrijpbaar, en heeft zoveel geld dat het voor lokale en nationale veiligheidsdiensten nagenoeg onmogelijk is hen met gelijke wapens te bestrijden. Ternauwernood is de war on drugs daardoor al te vaak een strijd tegen low-level straattuig en uitzichtloze jongeren die in het grote netwerk niks voorstellen.

Meer van hetzelfde komt neer op water naar zee dragen. Er gebeurt iets, maar er verandert niets. De ophefmakende kraak van het Sky ECC-netwerk - waar criminelen vrijuit communiceerden over liquidaties, drugstransporten en miljoenopbrengsten - toonde aan hoe ongelijk de strijd is. Ook voor Sky waren gelijkaardige diensten al gekraakt. De criminelen migreerden gewoon naar een andere dienst; minder gewelddadig werd het wereldje niet.

De vraag is dan wat het alternatief is. Al jaren schreeuwen experts en heel wat progressieve politici om een (gedeeltelijke) legalisering. Haal de drugs uit het illegale circuit, en het bijhorende geweld zal wegsmelten. De analogie met alcohol is nooit ver weg. Maar we moeten niet doen alsof met de legalisering van alcohol alle problemen verdwenen zijn. Er zijn best goede redenen om niet nog een categorie geestverruimende middelen vrije baan te geven. Zaligmakend is een legalisering allesbehalve.

Ook de suggestie dat we druggebruikers zelf veel meer op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen, schiet tekort. Het klopt natuurlijk dat aan iedere lijn coke bloed hangt, maar de kans is klein dat dat gebruikers zal overtuigen om van het spul af te blijven.

Iedereen weet dat het doorsnee gsm-toestel en de meeste jeansbroeken allesbehalve ethisch geproduceerd worden: ze komen uit sweatshops, worden vervaardigd door kinderhanden, of zijn gemaakt van allerhande zware metalen waar ver van hier mensen doodziek van worden. Toch lopen onze straten vol mensen die hun gsm fluitend in de zak van hun jeansbroek wegstoppen.

Een voor de hand liggende optie is er niet. Maar blijven behandelen met een medicijn dat niet werkt, is ook geen optie. In de zondagse uitzending van VTM Nieuws vertrouwde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) de kijker toe dat er ‘s nachts een - jawel, één - extra patrouille door de Antwerpse binnenstad had gereden. Onbedoeld zette Verlinden daarmee vooral in de verf hoe tandeloos de huidige aanpak is.