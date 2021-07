Wantrouw iedereen die met ‘Eenvoudige Oplossingen’ leurt voor mensen zonder papieren

Wat had ik ze u graag aangeboden: de Eenvoudige Oplossing om de hongerstaking van mensen zonder papieren te beëindigen op een voor alle partijen eerbare en vreedzame manier. Helaas, ik heb de uitweg niet gevonden. Wellicht omdat hij niet bestaat. Het is alvast een nuttige wenk voor wie duidelijkheid zoekt in dit troebele debat: wantrouw iedereen die met Eenvoudige Oplossingen leurt, het weze linksom (‘Iedereen papieren!’) of rechtsom (‘Iedereen buiten!’).

Hoe om te gaan met uitgeprocedeerde asielzoekers die clandestien maar langdurig een bestaan uitbouwen in het land? Het moet een van de lastigste kwesties zijn waarmee een politicus geconfronteerd kan worden. Altijd weer doemt het ethische dilemma op dat de Duitse socioloog Max Weber zo treffend omschreef: de gezindheidsethiek botst met de verantwoordelijkheidsethiek. Volg je de ene strekking, dan kom je altijd tegemoet aan mensen in nood, zoals hongerstakende sans-papiers dat onmiskenbaar zijn. Volg je de andere richting, dan hou je ook rekening met bredere gevolgen van je actie, zoals meer claims om erkenning en meer wanhoopsdaden.

Voor beide posities zijn er argumenten, en het zou voor elke regering een troost moeten zijn dat veruit de meeste mensen dat ook wel inzien. Helaas hebben sommige regeringsleden voor het morele superioriteitsopbod gekozen. Dat geldt dan zowel voor PS en Ecolo, die de regering-De Croo pardoes in een crisis stortten, als voor bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), die met zijn allereerste verklaringen over de hongerstakers wantrouwen wekte en zo deuren gesloten hield die nu door bemiddeling weer moeten worden open gewrikt. We kunnen nu enkel hopen dat de bemiddeling slaagt voor de ramkoers ook echt slachtoffers maakt.

Zeker, met stoerdoenerij kan je populariteit opbouwen, maar nog voor die volksgunst alweer is weggeëbd, duikt het probleem toch weer op. En het zal blijven opduiken, zolang de Europese Unie geen realistischer migratiebeleid voert, dat ook de werkelijkheid van arbeidsmigratie durft erkennen en beregelen.

Dat probleem oplossen gaat het petje van staatssecretaris Mahdi of premier Alexander De Croo (Open Vld) ruim te boven. De analyse kan de regering mogelijk wel inspireren tot een pragmatische uitweg. Vele van de hongerstakende mensen blijken in uiterst precaire statuten te werken. Het zijn de mensen die onze afhaalmaaltijden rondfietsen, runderen uitbenen of borden afwassen – aan een hongerloontje, tot meerdere eer en glorie van onze lifestyle.

Bewijs van zulke noodgedwongen ‘zwarte’ werkzaamheid zou geen verzwarend maar juist een positief, doorslaggevend element kunnen zijn bij een nieuwe, ernstige heroverweging van hun individuele regularisatie-aanvragen. En tegelijk kan het een aansporing zijn voor de regering om de jacht te verscherpen op de lieden die de papierlozen misbruiken. Want die uitbuiters zijn de echte ‘illegalen’ in dit deerniswekkende verhaal.