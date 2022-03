Mark Coenen is columnist.

Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, schreef Elsschot: het moet naast ‘Alles van waarde is weerloos’ van Lucebert een van de meest bekende en beklijvende dichtregels uit de Nederlandstalige literatuur zijn. Het is een frase uit zijn wrede gedicht over het huwelijk en de sleur en de teloorgang ervan, maar de woorden zijn ook bijzonder bruikbaar om andere maatschappelijke fenomenen te beschrijven.

Voeg er ook ‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’ van Jeroen Brouwers aan toe en je hebt een perfecte, zij het poëtische omschrijving van ons probleem om onze problemen op te lossen. Alles wat we doen, heeft een effect dat dikwijls pas na verloop van tijd duidelijk wordt, als een of meerdere parameters veranderen.

Zo moet er ooit iemand gedacht hebben dat het uitdelen van bedrijfswagens alleen een handige manier was om loonsverhoging mee te maskeren, niet beseffend of minstens onderschattend dat daarmee ook een cascade van negatieve milieueffecten op gang kwam die ons in deze tijden duchtig parten spelen. En dat is maar één voorbeeld van hoe je de tandpasta nooit meer in de tube krijgt, want geen haar op ons hoofd denkt eraan om daar veel aan te veranderen, tenzij onder grote externe dwang. En dan nog gebeurt het schamperend en mopperend. Er is geen groter recht dan een verworven recht.

Zo zijn er tientallen voorbeelden van constructies die in oorsprong valabel en eeuwigdurend leken maar neergezet blijken door een scheve architect. Dat zou allemaal niet zo erg zijn als we bij de les bleven en ons aan de veranderende omstandigheden zouden aanpassen, maar dat doen we niet graag. Want gegeven is gegeven en mijn auto, mijn vrijheid, en wat denkt die bakfietsenmaffia wel.

De zaak is niet, om de geniale linkspoot Willem van Hanegem te citeren, om snel te zijn, maar wél om tijdig te vertrekken om snel aan de goal te geraken. Hij had het over voetballers in de spits, maar dat blijkt ook het verhaal van onze energiepolitiek te zijn. Ooit goed vertrokken, maar snel geparkeerd, want er waren andere ideologische varkentjes te wassen.

Regeren bleek niet vooruitzien, maar doofstom varen op de waan van de dag waarop het makkelijker surfen was. Taxshift, ‘Jobs, jobs, jobs’, begrotingsevenwicht, Brussel-Halle-Vilvoorde: weet u nog, oudje?

Dit weekend legt de regering eindelijk haar ei over de energietoekomst van het land, een moeilijk verhaal dat door alle regeringen voor Vivaldi virtuoos onder de mat werd geveegd. Dat er een oorlog nodig was om de beslissing helemaal op scherp te zetten, bewijst de groteske onderschatting.

Maar niet getreurd: er is weer hoop. Misschien komen er na dit weekend nieuwe wetten en negeert men partijpolitieke praktische bezwaren om eindelijk van droom naar daad te gaan. U hoopt toch ook?