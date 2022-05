Wanneer zullen Raoul Hedebouw en co. het leed van de Oeigoeren eindelijk voldoende bewezen achten?

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Niemand mag er verbaasd over zijn, en toch is het uiterst belangrijk nieuws. Onderzoek op basis van een reusachtig lek van Chinese politiedata toont aan hoe massaal, gestructureerd en gewelddadig China de Oeigoerse bevolking in de provincie Xinjiang vervolgt. Schattingen worden feiten, vrees wordt werkelijkheid, slachtoffers krijgen een gezicht - in een enkel geval zelfs dat van een meisje van vijftien.

De massale en extreme repressie van de Oeigoeren, met mogelijk meer dan 1 miljoen slachtoffers, is een van de grootste humanitaire schanddaden van deze tijd. Zelfs het woord genocide is niet overdreven. Een nieuw inzicht is dat niet. Eerdere rapporten van mensenrechtenorganisaties en lekken uit Chinese overheidsdocumenten toonden al de gruwelijke contouren van deze vervolging van mensen, wier grootste ‘misdaad’ meestal is dat ze moslim zijn. De Chinese regering wimpelt protest steevast weg: de interventies in de provincie zouden mensen juist helpen met scholing en tewerkstelling. De nu gelekte informatie toont dat dat gelogen is: de ‘opvoedingskampen’ zijn wel degelijk massagevangenissen, het werk is dwangarbeid, de repressie is geen uitwas maar politiek beleid.

Meer dan een progressieve hobby

Het lot van de Oeigoeren toont nog maar eens aan dat bezorgdheid over mensenrechten in China meer dan een progressieve hobby is. Volgens sommigen moeten westerse liberale democratieën ermee ophouden hun voorkeur voor de rechtsstaat als ‘kolonialen’ op te dringen aan ‘illiberale’ landen. Vladimir Poetin illustreerde al waar je met zoveel lankmoedigheid eindigt. Nu is er dus China, dat zijn veelgeroemde technologische innovatie dus onder meer inzet om bevolkingsgroepen gemakkelijker te kunnen onderdrukken. Dit gaat niet over een andere ‘smaak’ of een andere ideologische traditie, maar over de systematische vervolging van honderdduizenden mensen op basis van etnische en/of religieuze afkomst.

Het zich opstapelende bewijs over het Oeigoerse drama mag ook gevolgen hebben voor de binnenlandse politiek. Bij meerdere stemmingen in diverse parlementen weigerde de radicaal-linkse PVDA-PTB solidair mee het Chinese staatsgeweld tegen de Oeigoeren te veroordelen, omdat dat een ‘binnenlandse kwestie’ zou zijn. Zoveel hypocrisie doet pijn aan de ogen vanwege een partij die zich - terecht - wel het lot aantrekt van bijvoorbeeld de Palestijnen. Wanneer zullen Raoul Hedebouw en co. het leed van de Oeigoeren eindelijk voldoende bewezen achten om hun standpunt bij te stellen?

De politieke implicatie gaat verder dan deze ene kwestie. Hoezeer kunnen we er gerust op zijn dat de PVDA haar visie op internationale kwesties onafhankelijk bepaalt en niet op basis van wat men in Peking wenselijk acht? Ook bij andere voor China gevoelige vraagstukken durft de PVDA-PTB-houding weleens samen te vallen met de voorkeuren van president Xi. Nu buitenlands beleid bij uitstek ook weer binnenlands beleid is geworden én nu radicaal-links alvast in de peilingen opstoomt naar in dit land ongekende populariteit, is dat geen banale vraag meer.