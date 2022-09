Wanneer procedures belangrijker zijn dan kinderen

Naar aanleiding van de wantoestanden in de kinderopvang eerder dit jaar benadrukten experts het belang van de eerste 1.000 dagen van het jonge kind. Blijkbaar dringt de boodschap nog altijd niet door. Crèches in Heverlee en Waregem moesten onlangs sluiten en dus beginnen ouders hun eigen opvang te organiseren.

Waarom die eerste drie jaren zo belangrijk zijn, werd eerder al toegelicht door kinderpsychiater Binu Singh. Kort samengevat: baby’s hebben opvoeders nodig die gevoelig en liefdevol reageren. Een kind dat huilt, moet getroost worden. Blijft de respons van opvoeders te lang op zich wachten, en gebeurt dit vaker, dan ontwikkelen de hersenen zich minder goed. In zijn boek Disrupting Class over hoe het onderwijs meer kind- en leerlinggericht georganiseerd kan worden, toont Clayton M. Christensen aan dat de eerste drie levensjaren de basis vormen voor een succesvolle leercarrière, een leven lang.

Ouders, zo schrijft hij, spreken gemiddeld 1.500 woorden per uur tegen hun zuigeling. Spraakzame ouders 2.100. Bij probleemgezinnen is dit gemiddeld 600 woorden. Na drie jaar is dit bij de spraakzame ouders in totaal 48 miljoen woorden, bij de andere groep 13 miljoen. Het zijn de woorden in het eerste levensjaar die het meest bijdragen tot de cognitieve (leer)prestaties in het latere leven. Kinderen van ouders die pas op een ‘ernstige’ manier met hun kinderen beginnen te praten wanneer die in staat zijn terug te praten (rond 12 maanden), lopen aan tegen een verminderde intellectuele capaciteit in vergelijking met kinderen van ouders die dit wel van bij het prille begin doen. Voor alle duidelijkheid: dit alles staat los van de sociaaleconomische situatie van de ouders. Iedereen die extra ‘gesprekken’ voert met zijn of haar baby, verhoogt de intellectuele capaciteit van het kind. 80 procent van de variatie in schoolresultaten is terug te brengen tot de ouder-kindinteractie tijdens de eerste drie levensjaren.

Taaldansen

De impact van eenvoudige, directe, hier-en-nu business talk, zoals Christensen het noemt, bijvoorbeeld ‘Stap in de auto’, ‘Laat ons gaan slapen’, ‘Eet je bord leeg’, ‘Wij zijn weg’, op de cognitieve ontwikkeling van peuters is beperkt. Language dancing daarentegen heeft een zeer grote impact. Bij ‘taaldansen’ heeft de ouder direct oogcontact met de baby of peuter en gebruikt hij of zij volwassen en gesofisticeerd taalgebruik over koetjes en kalfjes. Dit gaat over ‘Wat als’, ‘Herinner je je nog’, ‘Kan je niet’, ‘Zou het niet beter zijn dat’. Het zijn dus meestal vragen die de baby en peuter uitnodigen om op een diepgaande manier na te denken over wat er rondom hen gebeurt.

Dus geen oetsjie-koetsjie, dadada bababa mamama, dan? Toch wel. Onderzoek uit 2019 aan de universiteit van Cambridge toont aan dat baby’s die veel naar baby talk (brabbeltaal) luisteren, zich sneller op taalgebied ontwikkelen. Door als volwassene zelf terug te brabbelen op de brabbelklanken van de baby en te doen of je begrijpt wat de baby zegt, stimuleer je dus het spraakvermogen.

In de twintigste eeuw was kinderopvang vooral een zorgberoep, in de 21ste eeuw moet het echt een pedagogisch beroep worden. Daarbij staan opvoedkundige bekwaamheid en taal- en communicatievaardigheden van de opvoeders centraal en vooral het empathisch vermogen om te vertrekken vanuit het standpunt van het (jonge) kind: wie het is, wat het verwacht, hoe het zich voelt en hoe het leert.

Het gaat dus niet alleen om het verminderen van het aantal baby’s en peuters per verzorgende of een betere verloning, maar vooral om het merkbaar verbeteren van de opleiding en het gevoelig verhogen van de kwaliteit van iedereen die professioneel met kinderen omgaat. Een masterdiploma in het basisonderwijs en voor (uitbaters van) crèches is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde. Opvoeders moeten ook gevoelig, liefdevol en snel genoeg reageren. Pedagogische kennis en vaardigheden, de liefde voor het kind van iemand anders en passie voor de job zijn dan ook belangrijke competenties.

Het is spijtig dat men aan de top van sommige overheidsinstellingen te dikwijls de regels boven de mens, het juridische boven het pragmatische, de theorie boven de praktijk plaatst en zich erachter verschuilt. Er werd jarenlang een systeem in leven gehouden dat de meest kwetsbaren in onze samenleving niet heeft kunnen beschermen. Een maatschappij waar procedures belangrijker zijn dan kinderen, hypothekeert haar toekomst.