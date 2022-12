Wanneer mijn buurt volop gaat barbecueën dien ik vensters en luchtgaten af te dekken

Gezinnen moeten straks betalen voor CO 2 -uitstoot bij het verwarmen van hun woningen en bij het autorijden (DM 19/12). Ikzelf verplaats me te voet, een zeldzame keer per spoor of per fiets. In mijn geval geen uitstoot van verwarming noch auto. Ik eet grotendeels vegetarisch en barbecue nooit.

Want over de CO 2 -uitstoot van barbecues lees ik niets. Ik weet het, het is niet het seizoen, maar mag ik er toch even op doorgaan? Google weet: bij de verbranding van houtskool komt ongeveer net zoveel CO 2 vrij als bij steenkool, oftewel 3,5 kilo CO 2 per kilo houtskool. Als voetganger en fietser heb ik wel last van ongezonde lucht en wanneer mijn buurt volop gaat barbecueën dien ik vensters, luchtgaten en het schouwtje van de dampkap af te dekken, zo niet baadt mijn goed onderhouden, fris ruikende woonst al gauw in een door braadlust aangewakkerde rookwalm.

Nabije vleesverkopers en hun klanten zetten me vaak weg als muurplantje – leuk is anders. Ik ben nochtans redelijk tolerant, maar naast al dat ongemak nog eens jaarlijks tussen de 320 en 460 euro mee betalen voor het nieuwe emissiehandelssysteem vind ik in mijn geval onrechtvaardig. Ik ben niet de enige in die situatie.

Dat een Europees sociaal klimaatfonds met 86,7 miljard euro aansterkt om te voorkomen dat mensen met de laagste inkomens door de nieuwe CO 2 -eisen in moeilijkheden komen lijkt ook een grap. Dit geld wordt gebruikt voor lage-inkomenssteun, maar zodra men 5 euro boven het inkomensplafond zit komt men niet in aanmerking. De aanschaf van een elektrische wagen is vermoedelijk ook al niet weggelegd voor de laagste inkomens, energie-investeringen in bestaande woningen zijn dan weer enkel weggelegd voor wie zich huiseigenaar mag noemen.

Dat de lidstaten straks zelf plannen voor subsidies en inkomenssteun dienen te maken doet me hopen dat het Europese akkoord alsnog in gematigde vorm zal worden doorgevoerd.

M. Leroux

