Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (13) en Missy (9).

Niets is voor een puber onverdraaglijker dan het vooruitzicht dat zijn vrienden zijn ouders zullen ontmoeten. Vanuit het niets ontploft John John wanneer zijn moeder aankondigt dat ze wel even met hem zal meefietsen naar een verjaardagsfeestje aan de andere kant van de stad. Een donderslag van vloeken, stampen, verwijten bij een heldere, zaterdagochtendlijke hemel. Alles wil hij aanvaarden, zelfs een vervelende fietshelm, maar niet de gedachte dat hij straks zijn grijnzende kameraden onder ogen moet komen, terwijl zijn moeder – of zijn vader, dat maakt niet uit – achter hem aan peddelt.

Nog liever blijft je zoon thuis van het feestje dan dat hij de vernedering moet accepteren wanneer zijn vrienden merken dat hij ouders heeft die eruitzien als, welja, ouders. Zo gaat het telkens weer. Wanneer jullie op straat een schoolvriendje dreigen te kruisen, maakt John John letterlijk rechtsomkeer en loopt de andere kant uit. Alles om dat ene, blijkbaar destructieve whatsappje te vermijden: ‘Was dat je pa. LOL’.

“Wat is het probleem? Die andere kinderen hebben ook een vader en een moeder, hoor”, zeg je, in een poging om de ruzie over de fietstocht te ontmijnen. “Dat is het probleem”, snauwt hij. “Die andere ouders gaan niet meerijden met de fiets.” Het is een gevoelig punt. Opvoeden is een voortdurende balanceeract tussen loslaten en omringen. Dezelfde vader die gisteren nog een robuust schild was om je achter te verbergen, is vandaag een hinderpaal in diezelfde grote wereld.

Daar moet je aan denken wanneer je Filip Joos in je favoriete voetbalpodcast 90 minutes hoort vertellen over hoe hij thuis zijn zoon soms in de gaten houdt via de locatie-aanduiding van zijn Snapchat-account. En dat vader Joos hoopt dat zoonlief niet in de McDonald’s zit te schransen wanneer de app ‘Antwerpen, Meir’ aangeeft. Die neiging om via de telefoon het gedrag en de positie van kinderen te controleren, herken je ook uit verhalen van andere ouders.

Aan telefooncontrole doen jullie niet mee, maar dat is geen waardeoordeel. Iedere ouder moet doen wat het hart ingeeft, er is geen weg naar het perfecte ouderschap. Grensoverschrijding is een duister begrip dezer dagen, maar het is ook de essentie van opgroeien: je verlegt je fysieke, mentale, sociale en geografische grenzen. Het is een wankel proces van vertrouwen geven, vertrouwen nemen en vertrouwen schenden. En van de hoop dat jullie daar samen slimmer van worden. Het concrete gevolg is wel dat jouw zoon op een vrije middag wel met zijn maatjes naar McDonald’s trekt.

Het is goed gekomen. Het komt meestal goed. John John is naar zijn afspraakje vertrokken. Zonder moeder, met fietshelm. Na afloop van het feestje, in een hem nog onbekend deel van de stad, was hij blij om, in het duister, het geruststellende silhouet van zijn moeder te herkennen.