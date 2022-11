Wanneer eindelijk een echte oplossing voor de migratiecrisis?

Wie de uitlatingen leest of hoort van de verantwoordelijken voor ons zogenaamd asiel- en migratiebeleid, verneemt nooit ofte nimmer iets nieuws. Steeds en altijd wordt hetzelfde riedeltje afgedraaid: de Europese buitengrenzen moeten beter worden beschermd (Tegen wie dan? Staan er gewapende bendes klaar om onze landen te veroveren?), de Dublin-regels moeten beter worden toegepast, die bepalen dat je maar in één land asiel kunt aanvragen, en, vooral, wie hier afgewezen wordt moet als de wiedeweerga het land worden uitgezet.

Geen enkele van die maatregelen heeft ooit succes gehad, maar ze worden verkondigd met een hardnekkigheid die doet vermoeden dat niet het belang van de landverhuizer, al dan niet vluchteling, primeert maar wel het eigenbelang. Hoe minder buitenlanders zich in ons land willen vestigen, hoe minder opvangplaatsen er moeten gezocht worden.

Vooral de rol van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is op zijn minst eigenaardig. Het werd als onafhankelijke instelling opgericht in 1988 en heeft als taak bescherming te verlenen. Zo staat het op zijn website: “aan vreemdelingen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève (vluchtelingenstatus) of die een reëel risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst (subsidiaire beschermingsstatus).”

Vrede in Afghanistan

Een nobele doelstelling. Maar hoe wordt die ingevuld? De eerste commissaris-generaal was Marc Bossuyt, nu een gepensioneerde eremagistraat. Zonder verpinken verklaarde hij onlangs: “Ons asielsysteem wordt op grote schaal misbruikt. Korte screenings voor asielzoekers zodra ze het land binnenkomen, snelle beslissingen voor wie geen kans maakt op bescherming. En wie zich niet aanmeldt op de plaats waar dat hoort, kan ook niet meer in beroep gaan tegen een njet. Elke staatssecretaris voor Asiel komt uiteindelijk tot hetzelfde inzicht.”

De huidige commissaris-generaal Dirk Van den Bulck heeft al even merkwaardige opvattingen. Toen de taliban weer aan de macht kwamen in Afghanistan, verklaarde hij doodgemoedereerd dat er nu vrede was in dat land. En inderdaad, het Commissariaat stuurde een aantal Afghanen terug naar hun vaderland.

Vandaag de dag slapen jonge Afghanen op straat. Maar dat zijn volgens Van den Bulck niet allemaal echte vluchtelingen omdat ze Afghanistan al verlaten hebben voor de machtsovername door de taliban. Versta: die hebben dus geen recht op bescherming en ook niet op opvang. Open Vld-voorzitter Lachaert wist in De afspraak op vrijdag te vertellen dat binnenkort 9.000 Afghanen, die nu evenveel opvangplaatsen bezetten, een negatieve beslissing en het bevel om ons grondgebied te verlaten zullen krijgen. Daarmee komen ineens 9.000 plaatsen vrij en is de opvangcrisis opgelost, zo scheen hij te denken.

Als hij gelijk heeft is het Commissariaat dus tot het besluit gekomen dat Afghanistan een veilig land geworden is. Of misschien toch niet. Want eerder heeft de Commissaris een heel andere invulling gegeven aan zijn opdracht: “Wij analyseren niet of een land veilig of onveilig is. Het is onze opdracht om te analyseren of iemand een reëel risico loopt.”

De huidige bevoegde staatssecretaris Nicole de Moor constateerde dan weer: “Wie geen nood heeft aan bescherming, moet je ook kunnen terugsturen. In Oostenrijk vroegen dit jaar 10.000 Indiërs asiel aan, vorig jaar 200. Dat zijn economische migranten, maar ze zitten in het asielsysteem. Dat kan niet.”

Economische migranten

De vinger op de wonde, economische migranten horen niet in het asielsysteem. Dan is de logische vraag toch: waarom bestaat er geen migratiesysteem naast dat van de asielprocedure? Wat is me dat toch voor een redenering, dat wie geen nood aan bescherming heeft moet teruggestuurd worden? Alsof mensen die hun geboortegrond ontvluchten daarvoor geen goede redenen kunnen hebben, ook als ze niet persoonlijk vervolgd worden.

Waarom worden ze minachtend ‘gelukzoekers’ genoemd? Is geluk zoeken een misdaad? Waarom dwingen we ze om asiel, bescherming, te vragen en dus allerlei verhaaltjes te verzinnen om die vraag geloofwaardig te maken? En ze dan het land uitzetten omdat het inderdaad maar verhaaltjes zijn?

Bossuyt heeft gelijk: de asielprocedure wordt misbruikt. Maar niet door de landverhuizers, wel door onszelf. Omdat onze filosofie is dat iemand, die geen bescherming nodig heeft maar wel dreigt om te komen van de honger, geen recht heeft om te migreren. Ja, er bestaat ook arbeidsmigratie. Maar alleen voor lieden die al een contract hebben als ze ons land binnenkomen. Peanuts dus.

Waarom kunnen die 9.000 afgewezen Afghanen geen tijdelijke werk- en verblijfsvergunning krijgen die later verlengd of definitief kan worden? Want terug naar Afghanistan gaan ze niet. Dat staat vast. Ze zullen dus onderduiken en het leger van de ‘illegalen’ versterken. Dat zijn mensen die in het zwart werken, uitgebuit worden, geen recht hebben op gezondheidszorg, geen recht op welke uitkering dan ook. Maar werken in het wit mogen ze niet.

Onze beleidsverantwoordelijken weten dat. Uiteraard, ze zijn er zelf verantwoordelijk voor. Maar zoals Sammy Mahdi zei, toen hij nog staatssecretaris was: “ze hebben de regeltjes niet gevolgd, dus moeten ze het land uit.” En wat als die regeltjes niet deugen?

