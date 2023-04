Jeroen Maris is journalist.

De angstaanvallen - avant-premières van het sterven, bloemrijker wil ik ze niet omschrijven - volgen elkaar snel op, sneller dan ik gewoon ben, ze zijn nu kennissen die wekelijks bellen met een onbekend nummer. En altijd neem ik op.

Ik vertel er mijn dokter niets over. Dit is niet haar terrein: ze is nog maar acht. Nog enkele maanden zeven, eigenlijk, maar ik heb mezelf al geoefend in de gedachte aan acht. Je moet de jaren voor zijn, anders lachen ze je uit.

Wanneer de angst met z’n dwangbevel komt, denk ik aan ambulanciers en uit mug-helikopters neergedaalde engelen en een hartmonitor met bliepjes. Maar nooit bel ik het noodnummer. Ik ben er als de dood voor om iemand te storen.

Gisteren vond ik toch de slaap, maar het ging door: zelfs de figuranten in mijn droom grepen mijn luchtpijp vast. Ik wil niet zeuren, maar het geluid van splijtend en dan stervend kraakbeen is echt niet bevorderlijk voor de nachtrust. Toch kwam daarna de gelukzaligheid, even onverwacht als welgekomen. Het was een lied dat me weer rustig maakte, een stem, een zacht neuriën dat het vlies rond mijn nachtmerrie stuk prikte en me daarna omhelsde.

“Ik droom altijd zo mooi”, zegt de dokter vandaag. “Maar vannacht ging het plots over monsters en messen. Ik ben even bij je komen liggen. Daarna ging het weer beter.” Ze kijkt me monter aan.

Ik vraag haar of ze niet bang is dat de droom weerkeert. “Dat kan”, zegt ze. “Maar ik ben gewapend nu. Ik probeerde iets, en het hielp: ik neuriede mijn lievelingsliedje, tot ik weer kon slapen. Heb je dat niet gehoord?”