Wanneer Caroline van der Plas van het Nederlandse BBB spreekt, is alles eenvoudig en overzichtelijk

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Sinds een week of vier heb ik een ‘doof’ gevoel aan de rechterzijde van mijn lichaam. Van mijn tenen, via knie en dijbeen, tot en met mijn buik en onderrug. Alles zit verpakt in een laag bubbeltjesplastic, zo lijkt het, maar dan zonder bubbeltjes. (Gelukkig, anders zou mijn elfjarige die bubbeltjes de hele tijd kapot willen knijpen.) Geen andere symptomen. Geen krachtverlies, geen evenwichtsstoornissen – mijn dance moves op het afgelopen Boekenbal waren, als vanouds, soeverein. Alleen voel ik me de hele tijd klote. Alsof de helft van mijn lijf mijn lijf niet is. En zoals dat gaat met dingen die je niet begrijpt: al snel kan je aan niks anders meer denken. Kortom, in afwachting van de MRI-scan belde ik een osteopaat. Ik ben fan van de klassieke medische wetenschap, maar elk mens heeft recht op wat irrationele hoop. Bovendien: een MRI-scan voedt de vrees dat er Iets Engs aan de hand is. Een afspraak bij de osteopaat voedt het geloof dat er iets mysterieus gaande is, iets ongrijpbaars en complex, dat enkel op te lossen valt door de juiste magiër. Ik geloof niet in magiërs, maar stel je voor dat deze ene een toverspreuk heeft die toevallig wérkt.

Hiermee meen ik tevens in één moeite door de electorale doorbraak van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Nederland te hebben verklaard – bruuske overgang, but hear me out. De wereld is ingewikkeld. Pandemie, inflatie, oorlog, klimaat. En dan die rare stikstofkwestie. Een ongrijpbare mix van Europese regels, woningbouwproblematiek, natuurbescherming, voedselproductie, dierenwelzijn, traditie, cultuur… Alles door elkaar. Het beukt je murw. Je krijgt er als het ware – ik moet deze metafoor erin fietsen om deze column coherent te houden – een doof gevoel van. Stikstof is dat dove gevoel. Symbool voor alles wat je niet begrijpt, en je kan aan niks anders meer denken. Je snakt naar een magiër. Ook al bleken de vorige magiërs knettergek (Baudet) en machteloos (Wilders). Wat ook meespeelt: je bent bang dat de dokter je straks de keiharde waarheid vertelt, en je leven inderdaad voorgoed veranderd is.

Veel kiezers van de BBB weten heus wel dat Caroline van der Plas dit niet gaat oplossen, maar ze voedt de hoop, en dat is nu even belangrijker. In deze krant werd Van der Plas “flamboyant” (DM 14/3) genoemd. Dat is ze juist niét. Van der Plas is ultranormaal. Wanneer zij spreekt, is alles eenvoudig en overzichtelijk. Net als vroeger, toen de Nederlanders ‘gewoon’ hard werkten, zonder gezeur. ’s Middags een boterham kroket met een glas melk, ’s avonds een biertje voor de buis, en dóór. Dat het stikstofprobleem zo complex is, maakt het verlangen naar een simpele oplossing enkel groter. Caroline snapt dat. Ik snap dat ook. Ik ben niet dom, ik weet precies hoe irrationeel ik me gedraag, maar ik wil graag mijn lijf terug, dat goddelijke lichaam dat zo vanzelfsprekend functioneerde, alsof ik eeuwig 23 zou blijven. De BBB en haar kiezers willen het oude Nederland terug. Lekker normaal, zonder ingewikkeld gedoe. Het verschil is: mij gaat het lukken, want ik heb écht een hele goede osteopaat gevonden.