Waes’ historische kronieken worden geframed als ‘Hét verhaal ván Vlaanderen’. Daarbij verdwijnt België uit beeld

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen (VUB / UCLouvain Bruxelles). Zijn column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Alain Gerlache.

Zal ik deze column beginnen met een bekentenis?

In mijn jongere jaren voelde ik mij een tijdje meer Brit dan Belg, al had ik nog geen stap in het Verenigd Koninkrijk gezet. U moet weten dat ik toen nogal verknocht was aan de beeldbuis. En meer bepaald aan de BBC. Daar was humor hilarischer en drama doorleefder dan op de dorre inheemse zenders, zo had ik ontdekt.

Bijgevolg kende ik bekende Britten veel beter dan hun Vlaamse evenknieën en ook de politiek over het Kanaal boeide mij meer dan de Belgische (het premierschap van John Major heeft voor mij geen geheimen). Supporterde ik al voor Eurosong, dat ik eveneens op de Beeb bekeek, het was voor de Britten.

Traditiegetrouw sloot BBC One de dag plechtstatig af met de nationale hymne, vergezeld van vaderlandse luchtbeelden, netjes verdeeld over Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Ik mag dan wel nooit zeer vatbaar zijn geweest voor nationaal sentiment, toch liet dit gestadige ‘God save the Queen’ mijn jongere zelf niet geheel onbewogen. Ja, had je mij gevraagd met welk land ik mij het meest verbonden voelde, ik had mij geheid geout als Brit.

Toegegeven, ik was toen al een contraire kwibus, maar die jeugdanekdote zegt ook iets over hoe media (nationale) identiteiten kunnen construeren en versterken. Gezaghebbender zijn weliswaar de massa’s academische literatuur daarover die ik later zou doorploegen en die onder meer beschrijft hoe media een ‘banaal nationalisme’ uitdragen door mensen er ongemerkt maar continu aan te herinneren dat ze tot een bepaalde natie behoren.

Net daarom zijn media, naast onderwijs en cultuur, belangrijke instrumenten in de ogen van nationalisten, zeker als hun natie nog deels moet opgebouwd en gelegitimeerd worden. Schotse nationalisten zijn dan ook bepaald geen liefhebbers van de BBC, een Brits symbool dat ze partijdigheid verwijten, maar vertrouwen liever op hun ‘eigen’ Schotse media.

Het mag dus niet verbazen dat ook de N-VA verlangt dat de VRT de Vlaamse identiteit vertolkt en versterkt. Als Vlaamse omroep doet die dat automatisch al, maar omdat dat kennelijk niet volstaat, overstelpt de partij een programma als ‘Het verhaal van Vlaanderen’ gretig met legio subsidies.

Nee, die reeks lepelt ons geen Vlaams-nationalistische propaganda in. En ja, ze is wetenschappelijk onderbouwd en goed gemaakt. Maar de vele commentaren die zich daarop blindstaren missen de kern van haar onmiskenbare identiteitspolitieke lading.

Die zit al meteen vervat in het venster waardoor Tom Waes ons naar het verleden laat kijken. Zoals hij in elke aflevering en trailer herhaalt, is het vertrekpunt van zijn tijdreis ‘Vlaanderen, een lap grond van nog geen 14 km2 waar we met zijn 6,5 miljoen wonen, werken en leven’. De talrijke keren dat hij het heeft over ‘ons’ en ‘wij’ worden de inwoners van het huidige Vlaams gewest er op ‘banale’ wijze aan herinnerd dat ze Vlamingen zijn die een gemeenschappelijke geschiedenis delen. Waes’ historische kronieken worden geframed als ‘Hét verhaal ván Vlaanderen’. Daarbij verdwijnt België uit beeld.

Niet dat Waes of productiehuis De Mensen een agenda hebben, maar in een land met rivaliserende ‘nationale’ projecten is hun keuze onvermijdelijk politiek.

Dat was ze ook geweest hadden ze geopteerd voor een Belgische blik en die pakweg ‘Het beloop van België’ genoemd. Voor de historische invulling had dat weinig verschil gemaakt, zelfs nu bracht de eerste aflevering ons al naar Namen. En ja, je kan België een logischer ankerpunt vinden omdat ons land nu eenmaal nog steeds zo heet.

Maar voor socialisatie-instrumenten als media, onderwijs en cultuur zijn de gemeenschappen bevoegd. Een Belgische geschiedschrijving was dus nooit aan de nodige miljoenen overheidsgeld geraakt, waardoor het project al snel een Vlaamse wending nam.

Heeft die politieke keuze daarom ook politieke impact? Pinken anderhalf miljoen kijkers straks plots een traan weg bij het horen van De Vlaamse Leeuw waarna ze voor N-VA of Vlaams Belang gaan stemmen? Uiteraard is de relatie tussen media en identiteit véél complexer, zeker vandaag. Zelfs de BBC wist de ontbinding van de Britse natie niet af te wenden (al valt wel een boom op te zetten over de rol van de media in de brexit-stem). Onderzoek naar de identiteitsgevoelens van Vlamingen toont dat hun verbondenheid met België voorlopig sterker blijft, terwijl pogingen tot Vlaamse natievorming, met media of andere middelen, al zou oud zijn als Vlaanderen zelf. Ook daarover moet Tom Waes het dus beslist hebben, wil hij écht ‘Het verhaal van Vlaanderen’ vertellen.

Of beter nog: misschien hoeft hij niet per se naar geschiedenis te kijken vanuit hedendaagse, arbitraire grenzen. Welke dat ook moge zijn.