Wacht niet op die vierde speler om te besparen op dure telecom. Dit kunt u nu al zelf doen

Sam Feys is adjunct-hoofdredacteur bij De Morgen.

Voor wie het nog niet wist: telecom is hier peperduur. In vergelijkende studies van de Europese Commissie en de Belgische telecom­regulator BIPT scoort ons land steevast boven het gemiddelde bij abonnementen voor telefoon, internet en tv. We zijn bij de slechtste leerlingen van de klas.

Dat heeft alles te maken met de twee grote spelers die de telecommarkt stevig in hun greep houden, Telenet en Proximus. Die mastodonten keken de afgelopen decennia enkel en alleen naar elkaar bij het verhogen van hun prijzen. Verhoogde de een zijn prijzen, dan volgde de andere snel. Alleen Orange kan als derde telecomspeler nog een beetje uitdagen, maar dat maakt de laatste jaren weinig indruk. Het leeuwendeel van de klanten blijft braaf zitten.

Een vierde telecomoperator zou daar verandering in kunnen brengen. Dat is ook de hoop van de regering: volgens een studie in opdracht van het Overlegcomité zou zo’n nieuwe speler de prijzen met 13 procent doen dalen. Het West-Vlaamse Citymesh heeft de handen in elkaar geslagen met het Roemeense telecombedrijf Digi Communications om de natte droom van de regering waar te maken. De langverwachte veiling van de 5G-licenties spekte de staatskas alvast met een welgekomen 1,2 miljard euro.

De weg is lang

Ik hoop uiteraard ten zeerste dat de prijzen daadwerkelijk zullen dalen dankzij de eerste nieuwe mobiele speler in ongeveer een kwarteeuw. Het bedrijf belooft nu al “de factuur van uw smartphone een stuk goedkoper te maken”. Maar de weg is lang: er zijn investeringen nodig in infrastructuur, zendmasten en vooral ook in marketingkosten om de honkvaste Belg te overtuigen naar een onbekende speler over te stappen. Dan zijn we al behoorlijk wat jaren en inflatieopstoten later.

U hoeft gelukkig niet per se op die vierde telecomspeler te wachten om te besparen. In een tijd waarin elke euro telt, zijn er nu al stappen die u kunt ondernemen.

Zo zijn vele Belgen jaren geleden overgestapt op alles-in-eenpaketten met internet, mobiel, tv en al dan niet een vaste lijn. Die lijken aantrekkelijk geprijsd, maar ze zijn in werkelijkheid duur en nogal winstgevend voor het feitelijke duopolie. Te weinig mensen stellen in vraag of ze al die diensten echt nodig hebben. Misschien hebt u aan een internet- en mobieletelefoonabonnement alleen genoeg. Dat kan een mooie besparing opleveren.

Kabelknippen

Kleinere spelers bieden al onbeperkt internet met basissnelheid aan voor 26 euro per maand. Bij Telenet kost zo’n onbeperkt abonnement minstens 58 euro, maar daar gaat het wat sneller. Dat scheelt meteen een mooie 384 euro per jaar. Ook die tv-box en dat dure kabelabonnement kunnen de deur uit. Nog eens een besparing van mooi 350 euro per jaar. De betere televisie kijkt u voortaan doelgericht, zonder nodeloos zappen, via VRT NU, VTM GO, Netflix en Streamz. Al die apps staan op uw smart-tv of kunt u streamen naar uw tv via uw smartphone.

Ik heb de kabel zelf al jaren geleden doorgeknipt en ik wil nooit meer terug. Vergelijken is niet alleen bij energiecontracten maar ook bij telecom echt de boodschap. Het is soms wat gedoe, maar het voelt beter dan elke maand die kunstmatig verhoogde telecomfactuur te betalen.