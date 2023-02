Waarop wacht Bart De Wever om ook zijn versie van de ‘Mars der Dwaasheid’ stop te zetten?

Uit liefde voor Schotland en de partij

Aan de parallel tussen Nicola Sturgeon en Bart De Wever valt niet te ontkomen. Beiden hebben al vanop zeer prille leeftijd hun tijd en energie verspild om hun eigen regio onafhankelijk te maken. En beiden hebben na al die lange jaren niet het minste resultaat behaald. Noch Schotland, noch Vlaanderen is vandaag onafhankelijk, en het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst zal keren.

Begint het niet stilaan te dagen dat nationalisme in onze tijdgeest absoluut geen goed idee is? Waarop wacht De Wever om in navolging van zijn Schotse voorbeeld ook zijn versie van de ‘Mars der Dwaasheid’ stop te zetten?

Stephaan Taccoen, Brugge

Paternalisme

Ik lees meer paternalisme in Sven Gatz’ brief dan in het stuk waarop hij reageert. Wie is hij om de zoon van iemand die afhankelijk is van alcohol te vergelijken met zichzelf, zoon van een verstokt roker, en hem te vertellen hoe hij zich zou moeten verhouden ten opzichte van zijn vader?

Alcoholgebruik is niet enkel problematisch als er sprake is van geweld, dronken rijden en misdaad. Het is gemakkelijk om naar deze uitwassen te kijken en te negeren hoe alcohol achter de gevels van zovele huizen schade aanricht. Er gaan huwelijken aan kapot, het zet druk op de relatie tussen ouder en kind, het kan trauma’s veroorzaken. Ook als er geen fysieke klappen vallen.

Wanneer er afhankelijkheid of verslaving in het spel is, is er niet langer sprake van die vrije levenskeuze waarover Gatz schrijft. Alcohol is een sterk verslavende stof. Waar is de vrije levenskeuze als je in zijn netten verstrikt bent geraakt? En belemmert een brief van een zoon aan zijn vader die vrije levenskeuze?

De vergelijking die Gatz maakt tussen sigaretten roken en alcohol drinken – en die zou moeten bewijzen dat hij vrijuit kan spreken, onafhankelijk van de Belgische brouwers – snijdt geen hout en bagatelliseert het effect van alcohol op de directe omgeving. Een roker kan buiten roken en de omgeving ontzien. Een fervent drinker trekt de omgeving altijd mee in bad.

Michiel Martins brief misplaatst moraliserend? Die van Gatz misplaatst sussend over een nochtans groot maatschappelijk probleem.

Barbara Van der Hallen, Antwerpen

Al die ongein

Wat is dat toch met een overheid die voortdurend haar eigen armlastigheid organiseert? Flexi-jobs, maaltijdcheques, dienstencheques, bedrijfswagens en nu amateursporters die tot 4.500 euro verdiensten per jaar geen RSZ moeten betalen. Met al die ongein samen loopt de overheid miljarden inkomsten per jaar mis. Met als gevolg dat de staatsschuld almaar toeneemt en dat men wie werkt zwaar moet blijven belasten.

Krist Debruyn, Averbode

‘Komt hard binnen’

In de nieuwe reeks Tussen oorlog en vrede van Rudi Vranckx hoor ik de veelgebruikte en nietszeggende nieuwspraak ‘het komt hard binnen’. Te pas en te onpas wordt deze uitdrukking gebruikt om taalarmoede te camoufleren. Wie ermee begonnen is, ik zou het bij god niet weten. Nu is het hek van de dam. Ben je verbijsterd,, ontroerd, geschokt, overweldigd of walg je van zoveel geweld, het komt allemaal alleen maar ‘hard binnen’. En Rudi is dan nog vergezeld van twee mensen voor wie taal deel uitmaakt van hun job. Als nu binnenkort ook het aardrijkskunde en geschiedenisonderwijs op de schop gaan, verarmt ook daar de kennis. Vroeger was het niet altijd beter, maar soms toch wel.

Lucienne Colpaert, Dendermonde