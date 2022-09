Frederik De Backer is columnist.

Wanneer is in dit land voor het laatst een standbeeld neergepoot? Een echt standbeeld bedoel ik, van een mens die iets heeft bewezen. Geen drie schuine palen die de korenaren en dus de ijver van de Vlaamse pachters verzinnebeelden, of een rond punt op een steenweg met daarop een engel met zijn lul bloot, een zak patatten en het portier van een Volvo, alle uit marmer gehouwen, een plakkaatje met de woorden ‘Innocence in Dissonant Hyperspace 12’ en de naam van een kale vent met lang haar. Geen kunst; een standbeeld.

Ik weet in Aalst nog wel een koning Boudewijn staan – wijlen een groot carnavalist – maar die staat er inmiddels al bijna dertig jaar. Daarvoor was het geleden van Albert I en Leopold II, maar die laatste hangt binnen de kortste keren enkel nog matige atleten om de nek. Die ene Leopold III die men in de jaren 50 voor de grap in Kortrijk heeft opgetrokken reken ik even niet mee.

Waarom doen we dat niet meer? Waarom zou een mens zich nog verdienstelijk willen maken als dat niet leidt tot zijn kop in een park, gedrenkt in duivenstront? Ik schrijf niet voor het geld.

In tegenstelling tot elke minister weet iedere pedagoog dat belonen beter werkt dan straffen. Je zou politici zich eens een weg door hun dossiers zien vreten, voetballers extra meters zien malen, industriëlen écht jobs creëren! De CEO van 3M had de spade al in handen mocht het ruimen van al dat vergif in onze bodem een plaquette in een afdeling oncologie tot gevolg hebben.

Goed, een standbeeld of zelfs een buste is misschien niet meer van deze tijd, daarmee gaan alleen maar kostbare vierkante meters voor een extra parkeermeter verloren. Maar zoiets als in de koers, zoals laatst ook weer voor Remco Evenepoel, is dat niets? Dat pakweg Ben Weyts geld voor extra bordvegers vrijmaakt en de jongens van streetartcollectief Puncheur nog diezelfde nacht een Ben van 10 meter op 10 op de speelplaats van de Malleboot in Beersel spuiten. Een groot staatsman wordt eer betoond en de Vlaamse jeugd in één moeite door geënthousiasmeerd voor de Kracht van Verandering.

Rhodesië, Stalingrad, Karl-Marx-Stadt, dat klinkt toch zoveel mooier dan Zimbabwe, Wolgograd en Chemnitz? Chemnitz, komaan: overduidelijk verzonnen door iemand die een spelletje Scrabble aan het verliezen was. Prent die lui een potentieel Dewever- of Vangriekenland in en België is zó gesplitst.

Maar nee, hier gieten we stripfiguren in brons, en mensen die zevenhonderd jaar geleden in lakens deden, en kinderen met kaduke blazen. Wat wil je dat hier niets meer wordt verwezenlijkt? En dat dit bedrijf destijds bij zijn verhuizing het Kievitplein niet heeft laten omdopen tot het De Backerplein, welja, daar leest u nu dus de gevolgen van.

