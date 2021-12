Waarom zou de man die in een onderbroek met zijn clubkleuren slaapt, minder recht hebben om zijn leven in te richten zoals hij dat wil

Mark Coenen is columnist.

Tijdens de finale van de Warmste Week van de KBC, aan de vooravond van Kerstmis, zal blijken dat de Brugse supporters zich zondag gewoon helemaal hadden geschaard achter de campagneslogan van dit jaar: ‘Kunnen zijn wie je bent.’

Een indrukwekkende delegatie van de East Side is vandaag te voet naar Mechelen vertrokken om dat diets te maken aan de presentatoren van de radioshow. Onderweg zijn er nog wat afspraken gemaakt met andere harde kernen, om eerst op elkaar bakkes te kloppen met een ijzeren staaf en daarna, straalbezopen maar in gezamenlijke stoet, op te trekken naar de studio.

Men kan hen geen ongelijk geven.

Elke gefrustreerde oetlul die te lang onder de dampkap gestaan heeft waardoor de weinige hersencellen die hij had jammerlijk zijn weggewaaid, moet toch ook zichzelf kunnen zijn? Waarom zou de man die in een onderbroek met zijn clubkleuren slaapt en zijn eerstgeborene Ruud heeft genoemd, minder recht hebben om zijn leven in te richten zoals hij dat wil dan al die andere sukkelaars op de radio?

Waarom zou hij de klootzak die hij is niet mogen zijn? Als die man in kwestie dan een lullo van het zuiverste water blijkt te zijn: mág het even? Wie gaat dat trouwens bepalen? Tenslotte is hij lid van een kleine en bedreigde minderheid, wiens stem nooit gehoord wordt maar recht van spreken heeft.

Hij heeft al zo weinig mogelijkheden om zichzelf te zijn. Thuis durft hij dat niet. Het kan alleen in het openluchttheater van het voetbal, waar andere regels gelden dan in de straten errond. Zo’n voetbalmatch is immers niet echt, maar speelt zich in een schimmige parallelle wereld af die slechts 90 minuten bestaat - het is een vrijplaats waar alle remmen los mogen.

Sport, zo zei George Orwell al, is oorlog zonder elkaar dood te schieten en heeft niets te maken met fair play. Sport is verbonden met haat, jaloezie, opschepperij, veronachtzaming van alle regels en sadistisch plezier bij het zien van geweld. Dat hij niet de vrolijkste in huis was en nooit verder geraakte dan de reservebank van een amateurploegje uit zijn dorp, zal wel iets met die uitspraken te maken hebben, maar toch.

Voetbalstadions verpoppen op zondag tot een combinatie van het Colosseum uit de Romeinse tijd en een tijdelijk asiel voor hersenbeschadigden. De keizers van nu zitten in de loge en op de verwarmde stoelen van de vip, het gemeen roept zich de kelen schor vanop de goedkopere plaatsten. Racisme bannen is dan ook zinloos: men moet dat fenomeen net krachtig omarmen.

In alle voetbalstadions komen binnenkort grote Frustration Rooms, waarin supporters van beide ploegen elkaar verrot kunnen slaan, onder het slaken van de goorste racistische kreten. Er is een priester voor de laatste sacramenten en de politie houdt geen oogje in het zeil.

Probleem opgelost.