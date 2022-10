Waarom ziektebriefje voor een dag beter niet wordt afgeschaft

Hans Maertens is gedelegeerd bestuurder van Voka.

Huisartsen klagen dat ze worden overstelpt met administratie. De federale regering werkt daarom aan een verbod om een medisch attest arbeidsongeschiktheid te vragen voor afwezigheden wegens ziekte van een dag. De regeling zou driemaal per jaar een dag ziekteverzuim toelaten zonder doktersbriefje. De regering slaat de bal mis: het inschatten van ziekte is een medische zaak die wél efficiënt georganiseerd kan worden.

Eerst en vooral: het ziekteverzuim stijgt. Zowel de toename van het aantal kortdurend als langdurig zieken is zorgwekkend: zo’n één miljoen Belgen op actieve leeftijd zitten ziek thuis. Dat is een typisch Belgisch probleem dat enkel wordt verklaard door het rigide systeem van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Ziek zijn betekent jammer genoeg: niets meer kunnen en formele procedures die soms maanden in beslag nemen. We weten nochtans dat dialoog en maatwerk sneller én succesvoller zijn.

Het vertrouwen dat bij dialoog en maatwerk noodzakelijk is, wordt als argument ingeroepen om ziektebriefjes af te schaffen. Dat argument gaat voorbij aan het gegeven dat inschatten van ziekte een medische zaak is. Je hebt er weliswaar niet steeds een arts voor nodig: in andere landen worden goed ontwikkelde protocollen gebruikt om de behoefte aan een arts in te schatten. Wie wel ziek is, maar geen arts nodig heeft, krijgt een briefje van de doktersassistent. Wie wel een arts nodig heeft, krijgt die sneller te zien.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. Beeld Photo News

Een tweede reden die aangehaald wordt om ziektebriefjes af te schaffen: gewoon rusten is vaak voldoende. Dat klopt voor een eenvoudige virale infectie. Wat rust en vrij verkrijgbare geneesmiddelen en je bent snel weer de oude. Snel betekent in dat geval twee tot drie dagen.

Het voorstel van de regering biedt hier geen oplossing: de zieke werknemer zal gewoon een dag later op consult komen. En wat met zieke werknemers waar meer aan de hand is dan een gewone virale infectie? Wat als een dag afwezigheid een teken aan de wand is voor veel complexere aandoeningen?

Dan zorgt het voorstel van de regering dat niemand nog op de hoogte is van de aandoening: niet de huisarts, niet de arbeidsarts, niet het ziekenfonds. Het resultaat: na drie keer een dag afwezigheid wegens bijvoorbeeld burn-out of rugpijn (samen verantwoordelijk voor 68 procent van de langdurig zieken), weet de huisarts van niets.

Op de ‘Dag van de jonge huisarts’ van Domus Medica bleek dat de grootste vereisten van attesten in alle mogelijke geuren en kleuren niet van de werkgevers komen. De meerderheid van administratieve overlast komt door allerhande formulieren die de verschillende overheden eisen: onderwijs, brandweer, politie, ambtenaren … Allemaal vragen ze bijkomend papierwerk aan de huisarts.

Het kan beter dan kosten afwentelen op de werkgevers: beeld je in dat de overheid een handje helpt om goed uitgewerkte protocollen uit andere landen digitaal te implementeren. Even een korte vragenlijst doorlopen en je weet meteen of je ervan af komt met wat rust en koortsremmers. Als dat via het e-healthplatform gebeurt kan het veilig, zorgt het meteen voor de nodige attesten en brengt het alle betrokken artsen op de hoogte.

Heb je snel een arts nodig, kan je meteen een afspraken boeken op de prioritaire lijst. Digibeet? Een correcte triage moet ook kunnen via een telefoontje naar de doktersassistente in je favoriete huisartsenpraktijk. Zo eenvoudig kan dat zijn.