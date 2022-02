Waarom werken tot middernacht geen 20.000 jobs zal creëren

De arbeidsmarkt in België staat op een kantelpunt. Vrijdag bespreekt de regering een arbeidsdeal. Alle regeringspartijen tonen zich daarbij bereid om werken tussen 20u en middernacht goedkoper te maken. Ook de controle van de vakbonden op dat nachtwerk – pardon, ‘avondwerk’ – moet op de schop.

PS-voorzitter Magnette mag dan wel de straffe uitspraken over de e-commerce niet schuwen, zijn minister van werk Pierre-Yves Dermagne beantwoordt met zijn voorstellen braaf aan eisen van werkgeversfederatie Comeos. Die lobby van grote handelsbedrijven herhaalt dag na dag hetzelfde verhaal: zonder goedkoper nachtwerk zal ons land 20.000 jobs mislopen. Maar het verlanglijstje van Comeos is niet alleen slecht voor de levenskwaliteit van werknemers, het zal ook geen werk creëren. Een model voor e-commerce dat de gezondheid en lonen van werknemers respecteert is wel degelijk mogelijk.

Dat de e-commerce zal blijven, heeft Paul Magnette intussen ook begrepen. De vraag is onder welke voorwaarden. Op wereldschaal zie je hoe grote spelers de vaste grond onder de voeten van werknemers wegslaan. Dat Jeff Bezos het concept werk-privébalans ‘verlammend’ vindt, merkt iedereen die iets opvangt over de werkomstandigheden bij Amazon. Mensen worden zot gedraaid. Lange shifts en nachtwerk verstoren het slaappatroon, bemoeilijken het sociale leven en de relaties met familieleden. Wanneer werknemers dan onvermijdelijk uitvallen, vaak met langdurige ziekte, zorgen de flexcontracten en schijnzelfstandigheid er voor dat het vangnet van de sociale zekerheid al lang verdwenen is.

Al jaren beweert Comeos dat het onmogelijk is om e-commerce uit te bouwen zonder grote ingrepen in het arbeidsrecht. In ons land is het belangrijkste doelwit voor de handelsreuzen momenteel het nachtwerk. In België krijgen werknemers die na 20u werken een nachtpremie. En dat zou te duur zijn. Hét sleutelargument? “Als we niets doen, verliezen we twintigduizend jobs aan het buitenland.” De eis van Comeos is bij de politiek niet op dovemansoren gevallen. De regering, met socialisten en groenen, wil nachtwerk tot middernacht versoepelen en omdopen tot ‘avondwerk’. Zo zal de premie van heel wat werknemers afgenomen worden, ook al komen ze daardoor pas om één uur ‘s nachts thuis.

De argumenten van de bedrijfslobby snijden nochtans geen hout.

Er zijn wel degelijk Belgische bedrijven die met succes aan e-commerce doen, binnen de geldende regels. Denk aan Vandenborre, dat niet gewacht heeft om onlineverkoop te ontwikkelen binnen de geldende regels. Net als veel andere bedrijven, want vandaag telt de e-commerce in België al bijna 30.000 werknemers. Dat is bijna één persoon op tien die in de handel werkt.

Daarnaast moeten we ook kijken als deregulering wel degelijk werkgelegenheid creëert in het land. Nederland, toch het gidsland voor Comeos, toont het tegendeel. Volgens de Nederlandse arbeidsorganisaties ABU en NBBU zullen in 2020 meer dan 300.000 arbeidsmigranten werkzaam zijn in de Nederlandse logistiek, vooral vanuit Oost-Europa. Het zijn vooral zij die als ‘flexwerker’ in de depots van pakweg Albert Heijn werken.

Dat hetzelfde scenario België te wachten staat is wel te verwachten. Vandaag is er al een tekort aan arbeidskrachten, vooral in sectoren met lage lonen en slechte arbeidscontracten. Comeos wil dus 20.000 hyperflexibele, slechtbetaalde jobs met nachtelijke uren creëren. Wanner die niet ingevuld geraken, zal de federatie wellicht opnieuw op de eerste rij staan om de krapte aan te kaarten.

De argumenten van de bedrijfslobby zijn dan ook maar een voorwendsel. Het werkelijke doel is de winstgevendheid van Belgische bedrijven nog te verhogen. Daarvoor willen ze arbeidsomstandigheden afbreken en de onderhandelingspositie van de vakbonden ondermijnen.

Het is dan ook kwalijk dat alle meerderheidspartijen, waarschijnlijk met steun van N-VA en Vlaams Belang, deze flexibilisering willen doorduwen. De linkse partijen binnen de regering spreken met een dubbele tong. De opdracht vandaag voor partijen die zichzelf bekommerd tonen om de arbeidsvoorwaarden is niet forse taal hanteren, maar de vakbonden steunen. Enkel zij kunnen op de werkvloer een internethandel uitbouwen die de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften eerbiedigt en duurzaam is. Wij zullen alvast met hen pleiten voor goede contracten voor alle werknemers, gecontroleerde nachtarbeid, en tegen schijnzelfstandigheid en permanente beschikbaarheid.