Waarom we moeten stoppen over het klimaat te spreken

Zondag doe ik samen met duizenden andere bezorgde burgers weer mee aan de klimaatmars. De zoveelste. De organisatoren noemen deze Back to the Climate. De pandemie slokte onze aandacht het voorbije anderhalve jaar op maar nu moeten we ‘terug naar het klimaat’. Klopt deze boodschap? Neen. Het woord klimaat is het voorwerp van een begripsverwarring met catastrofale gevolgen voor het leven op aarde, ook dat van ons, mensen. It’s the ecology, stupid!

De klimaatmars wordt georganiseerd door de Klimaatcoalitie naar aanleiding van de internationale klimaattop in Glasgow begin november. Er lopen klimaatjongeren en Grootouders voor het Klimaat mee. Als het weer meezit en de klimaatmoeheid niet weer toeslaat zijn ze opnieuw met velen, de klimaatactivisten die pleiten voor een klimaatvriendelijk beleid.

Wat is er mis met een van de mediageniekste woorden van de voorbije jaren? Ik ben de laatste om te ontkennen dat de klimaatopwarming een urgent probleem is en dat de uitstoot van onze broeikasgassen snel omlaag moet. Het begrip klimaat wekt echter de valse indruk dat de uitdaging waar we voor staan - hoe groot ook - eenvoudiger is dan ze lijkt. Vooral een energievraagstuk. Helaas kunnen we ons perspectief niet beperken tot de opwarming en haar gevolgen. Wetenschappers onderscheiden negen planetaire grenzen die we (dreigen) te overschrijden. Naast (1) de opwarming van de aarde, gaat het om (2) het verlies van de biodiversiteit, (3) de stikstof- en fosforkringloop, (4) het gat in de ozonlaag, (5) de oceaanverzuring, (6) waterschaarste, (7) het landgebruik, (8) de chemische verontreiniging, en (9) de concentratie van aerosolen in de atmosfeer.

Ecosysteemcrisis

Wanneer we enkel over het klimaat praten, kunnen we Covid-19 zien als een tijdelijke opschorting van onze aandacht voor dat probleem. Bekijken we de pandemie vanuit een ecologisch perspectief, dan zien we dat ze, net als de klimaatverandering, onlosmakelijk deel uitmaakt van een grote ecosysteemcrisis. De kans op zoönosen groeide de laatste decennia exponentieel door - onder meer - het biodiversiteitsverlies en het toenemende landgebruik.

Is zo’n verhaal te complex? Kan best, maar als we een probleem verkeerd blijven omschrijven, dan dreigen onze oplossingen tekort te schieten. Vandaar deze dringende oproep aan alle journalisten, politici en medeactivisten: laten we vanaf nu het woord ‘klimaatcrisis’ vervangen door ‘milieucrisis’ of ‘ecosysteemcrisis’. Niet als vrijblijvend woordspelletje, maar voor een perspectiefverschuiving met verstrekkende economische en politieke implicaties.

Welke vergroening?

Vandaag doet bijna iedereen zich graag ‘groen’ voor. Zelfs een oliebedrijf als Shell. Maar aan welke ‘vergroening’, aan welke ecologische transitie hebben we nood als we onze kansen op een bewoonbare aarde willen veiligstellen? Wanneer we de uitdaging vernauwen tot een klimaatcrisis, scheppen we de illusie van een becijferbaar en relatief controleerbaar probleem. We moeten de uitstoot tegen jaar xxxx met x-aantal ton verkleinen en dan zitten we op koers om onder de x graden opwarming te landen. Los van het energievraagstuk mag het in onze bedrijven en steden en op onze landbouwgronden min of meer business as usual blijven.

Ineenstortende ecosystemen laten zich moeilijker vatten in de exceltabellen van de gemiddelde tv-economen. Uit hun mond klinken de onwetendheid en hoogmoed van de hedendaagse mens het puurst. Jarenlang leek het alsof grondstoffen onuitputtelijk waren; dat de ontginning geen impact had op omringende fauna en flora; dat vervuiling en uitstoot niet veel meer waren dan ‘externaliteiten’. Ik verkies de eeuwenoude, maar recent ondergesneeuwde boodschap van het gezond verstand: de ons omringende natuur is geen decor waar wij als mensen los van staan. We maken er deel van uit en zijn voor ons overleven fundamenteel van haar afhankelijk.

Je hoeft geen grote revolutionair te zijn om in te zien dat de ecologische crisis ons dwingt tot een meer systemische en transversale aanpak dan de meeste politici durven toe te geven. Een aanpak die eindelijk rekening houdt met de begrensde draagkracht van de aarde én met de sociale ongelijkheden die de pan uit swingen. De politici die het overleven van de bij - een beestje cruciaal voor ons overleven - belangrijker achten dan de schommelingen van kapitaalmarkten en het bruto binnenlands product, hebben mijn stem. Zondag trek ik weer de straat op, niet voor het klimaat maar voor een bewoonbare aarde voor iedereen.