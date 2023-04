Waarom we er nooit aan hadden mogen twijfelen dat Joe Biden voor een tweede ambtstermijn zou gaan

Al wie dacht dat Joe Biden vrijwillig van ’s werelds hoogste stek zou afstappen, hield zichzelf voor de gek.

Pas toen ik met George W. Bush mee mocht op Air Force One, begreep ik wat iemand drijft om president te worden. Hij had een echt bed in het vliegtuig en een kantoor met een enorm bureau. Assistenten brachten hem papieren. Assistenten namen papieren mee. Ze noemden hem ‘meneer de president’ en behandelde hem als een soort afgod. Het was een publiek geheim dat hij zijn plichten als president zwaar vond en zijn ranch in Texas miste, maar niemand twijfelde eraan dat hij kandidaat voor een tweede ambtstermijn zou zijn.

Met president Barack Obama heb ik nooit gevlogen, maar ik heb hem meer dan eens in het gezelschap van collega’s in het Witte Huis bezocht. Allemaal sprongen we figuurlijk in de houding wanneer hij de kamer binnenkwam. We hingen aan zijn lippen, elke lettergreep was belangrijk: hij was de leider van de vrije wereld, een man met meer gezag dan om het even wie in het rijkste en machtigste land van de planeet. Er werd gezegd dat hij en Michelle Obama het moeilijk hadden met het gebrek aan privacy in het Witte Huis, maar niemand twijfelde eraan dat hij kandidaat voor een tweede ambtstermijn zou zijn.

We hadden er nooit aan mogen twijfelen dat Joe Biden kandidaat voor een tweede ambtstermijn zou zijn. Niemand doet immers zomaar afstand van een verering en een bevestiging op een zo monumentale schaal – of toch niemand die ze belangrijk genoeg vindt om president te willen worden.

In de voorbije zes maanden heb ik mij met andere commentatoren vaak afgevraagd of Biden, met zijn 80 jaar de oudste president in de Amerikaanse geschiedenis, opnieuw de Democratische kandidaat zou moeten zijn. Had hij nog voldoende energie, was hij nog scherp genoeg? Wilden de Democratische kiezers een alternatief? Wat was de beste strategie om Donald Trump en MAGA-complottisten de pas af te snijden?

Maar die discussie had alleen zin als er een reële mogelijkheid bestond dat Biden een stap opzij zou zetten. Gezien zijn leeftijd was het niet onlogisch dat hij misschien andere prioriteiten zou hebben dan zijn voorgangers, maar achteraf bekeken waren we gek om dat te denken.

Roes van de macht

Geen enkele campagne is zo zwaar en zo uitputtend als die van een Amerikaanse presidentsverkiezing. Je begint daar niet aan als je geen brandende ambitie hebt. Je wilt de topjob. Je wilt de macht – een wereld aan je voeten.

Ik durf er veel op te verwedden dat de roes van die macht – veel meer dan de onschendbaarheid van het ambt of de kans om munt te slaan uit het Witte Huis – Donald Trumps sterkste motivatie is om opnieuw een gooi naar het presidentschap te doen.

Toch speelt er meer mee dan alleen ambitie. “Als je niet opnieuw kandidaat bent, geef je eigenlijk toe dat je gefaald hebt”, zegt Stuart Stevens, een Republikeinse topadviseur in de campagnes van George W. Bush en Mitt Romney. “Ofwel denk je dat je eerste termijn een succes was en je een tweede verdient. Ofwel dat je eerste termijn een mislukking was en je een herkansing verdient.”

In welke categorie hoort Biden thuis? “Volgens mij denkt hij dat hij een groot succes was”, zegt Stevens. “Hij heeft de smaak te pakken, de geschiedenis kunnen veranderen is bedwelmend.”

Bush bewees de mensen die aan hem twijfelden – zijn eigen ouders inbegrepen – dat ze zich vergisten. Obama maakte de onbereikbare droom van zijn vader waar. Bill Clinton was verslaafd aan goedkeuring. Trump had – en heeft – een onverzadigbare honger naar aandacht. Niemand krijgt zoveel aandacht als de president.

Bedrieglijk imago

En Biden? Hij heeft het imago van een harde maar bescheiden werker, een pretentieloze politicus met weinig belangstelling voor het prestige van het ambt. Een bedrieglijk imago, want al in 1987 was hij kandidaat voor de Democratische nominatie. Toen reeds, hij was nog maar 44 jaar, was hij er van overtuigd dat hij alles in huis had om de Verenigde Staten te leiden. Die eerste kandidatuur werd een fiasco en toen hij het twintig jaar later opnieuw probeerde, was het Obama die de nominatie en later de presidentsverkiezing won.

We vergeten de vernedering die Joe Biden gevoeld moet hebben toen Obama, die hij als vicepresident loyaal gediend had, niet hem maar Hillary Clinton als opvolger koos. We vergeten zijn pijnlijke nederlagen in de Democratische voorverkiezingen van begin 2020. Dat hij toch volhield, bewijst zijn geloof in zichzelf en de kracht van zijn ambitie.

En wanneer we het over zijn leeftijd hebben, focussen we op wat hij wel of niet kan betekenen voor de energie die hij in zijn werk kan stoppen of het vertrouwen dat de kiezers in hem zullen hebben. Maar er is een ander facet: hij heeft langer dan om het even wie op het presidentschap gewacht. Dat moet het nog veel kostbaarder voor hem maken.

Joe Biden wordt ook gedreven door zijn evidente en terechte overtuiging dat de morele corruptie van de Republikeinse partij een Democratisch Witte Huis belangrijker dan ooit maakt. Hij is er ongetwijfeld van overtuigd dat hij de beste hoop van de partij is. Hij doet het dus voor een stuk echt voor ons. Maar hij doet het ook voor zichzelf. Hij wil de ongeëvenaarde goedkeuring, de niet te overtreffen roes. Voor heel veel mensen zijn die gevoelens onbelangrijk. Maar dat zijn niet de mensen die om stemmen smeken.

Frank Bruni © 2023 The New York Times Company