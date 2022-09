‘Waarom voeren wij dingen in die niet aan de kwaliteitseisen van onze eigen productie voldoen?’

Wij hebben een landbouwer in de familie: Ludo. Dat scheelt meteen een pak in de empathie voor de lotgevallen van zijn beroepsgroep, de boeren, tegenwoordig moderne ondernemers die het wrochten niet verleerd zijn, maar die als dat zo doorgaat, zeer ten onrechte, niemand nog respecteert. En dus heb ik naar die Pano-reportage (Boer zoekt toekomst) gekeken. Die is onvolledig en daar is geen excuus voor, ook niet dat de focus stikstof is. In de causaliteit van de strop rond de nek van de boer zit helemaal aan het begin de zogenaamde retail, en dan met name de grote voedingsketens waar wij allemaal wel een deel van onze proviand inslaan. Daar heeft Pano zelfs geen vermelding voor over. En dat is niet oké.

Ludo is op tempo: “Bij ons de laagste prijs, zeggen ze in de retail weleens. Ze voeren prijzenoorlogen: twee steaks voor de prijs van één. Wij verhogen onze melkprijs niet, want melk is een basisproduct, wij denken aan úw koopkracht. Sorry, dat is gewoon perfide. Ze zeggen er niet bij wie daarvoor de bonen moet vreten. De boer. Die mannen bepalen wat wij mogen verdienen, of wij mogen overleven.

“Ze verkopen steaks uit Brazilië, kippen uit Polen, appelen en peren uit Argentinië. Niks mis mee, Leo? Van alles mis mee, Leo. Wij moeten voldoen aan de strengste normen voor kwaliteit, traceerbaarheid, voedselveiligheid, ecologische voetafdruk, dierenwelzijn. Versta mij niet verkeerd, ik vind dat goed. Maar serieus, denk je dat de lat even hoog ligt in Brazilië? In Argentinië bespuiten ze hun appels en peren met pesticiden die hier, gelukkig maar, al lang verboden zijn. Maar ze produceren zo wel een stuk goedkoper. Voetafdruk? Amehoela.

“Wij komen niet gelijk aan de meet. Wij zullen wel investeren in duurzame productie. Kost handenvol geld. Boeren kunnen erdoor overkop gaan. Raakt de koude kleren van de retail niet. Ze zullen wel wat doen met een bioproductje hier en daar, maar dat maakt het verschil niet, dat is voor de galerij. Luister beter naar de consument, zeggen ze dan, differentieer, profileer op nieuwe producten. Het is puur cynisme.

“Een straf voorbeeld: de kooi-eieren, eieren van kippen in kleine kooien. Mag in Europa al tien jaar niet meer. Wel, die kooien zijn en masse naar Oekraïne en Afrikaanse landen gegaan. En de eieren komen nu van ginds naar hier voor verwerking in gebak en wafels en zo. Geen haan die daarnaar kraait. Maar dat marktaandeel verliezen wij wel. Diervriendelijkheid? Amehoela.

“De CO 2 -uitstoot voor 1 kilo rundsvlees bij ons: 21 kilo. In Brazilië: 45 kilo. I kid you not. Duurzame retail? Vergeet het. Ik vraag u: waarom voeren wij dingen in die niet aan de kwaliteitseisen van onze eigen productie voldoen? Is dat fair? Is dat faire handel?

“Macron in Frankrijk heeft dat wel begrepen hoor, die zegt: wij kunnen onze boeren niet vragen een inspanning te leveren terwijl we importeren uit regio’s die zich daar niets van aantrekken. Waarom ziet hij dat in en is daar hier geen sprake van? De retail, Colruyt en anderen, kunnen het voortouw nemen hierin. Dát zou pas ethisch zijn, en moedig, en duurzaam. Maar niets daarvan. En de consument: weet hij veel, die denkt ook dikwijls alleen aan zijn profijt. Als daar een gezonde appel ligt met wat vlekjes en daarnaast ligt een goedkopere, glimmende granny smith…

“En over de Boerenbond,” zegt Ludo nog, “kunnen ze meer doen? Wees maar zeker. Moeten we ze afvallen? Dat zou heel dom zijn. Mijn lidmaatschap loopt af. Pano zegt mij dat ik beter verleng.”