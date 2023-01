Frederik De Backer is columnist.

We kunnen nu wel stoppen met eten, jongens: Noma houdt ermee op. Gedaan met lunches opgehangen aan een rendierhart op een bedje van spar, weg zijn de bolletjes saffraanroomijs in een kom van bijenwas – het staat er echt, op de site van Het Laatste Nieuws, netjes overgeschreven van The New York Times –, straks zijn we weer veroordeeld tot het naar binnen zwelgen van spaghetti, pepersteak of omelet natuur, gewonemenseneten kortom, als je dat tenminste nog eten kunt noemen. Waarom überhaupt je mond opendoen voor iets wat niet drijft op kwik en maagdentranen, geserveerd in een berkenmeier van gestolde moedermelk?

Het beste restaurant ter wereld vervelt eind 2024 tot een heus ‘voedingslaboratorium’, dat “nieuwe gerechten en producten ontwikkelt voor Noma Projects, de e-commercekant van de zaak”. Het eerste van die producten, ik heb het even opgezocht, is een garum op basis van champignons. Voor de proleten onder ons die nog gewoon met mes en vork eten en hun gastronomische beleving dus niet geblinddoekt van een gloeiende sabel afzuigen: garum is het vocht dat vrijkomt bij fermentatie.

Ik ruik íéts, maar geen gat in de markt.

René Redzepi, het culinaire genie dat er, fonkelend in het zenit van menselijke briljantie, telkens weer in slaagt zijn vuur op de perfecte stand te zetten, hangt de koksmuts aan de haak en laat zich het kleurige brilmontuur van de chief creative officer op de neus planten. Jezus Christus, krijgen we dat vreselijke Boondoggle-jargonnetje nu ook al achter de kookpotten te verkroppen? Noem het gewoon wat het is: René wordt traiteur. Niets mis mee, maar maak het niet blitser dan nodig.

Waarom nu deze kentering? Voor minder dan 470 euro schuif je na een wachttijd van drie maanden niet aan bij Noma en de onderscheidingen zijn er met geen obers aan te slepen. Wat bezielt de Louis Pasteur van zijn tijd dan alle prestige overboord te gooien ten faveure, niet eens van een broodjeszaak in Chicago, maar van een stinkend emmertje boletenvocht?

“Het is niet vol te houden”, zegt Redzepi. “Niet financieel, niet emotioneel, niet als baas, niet als mens. Het werkt gewoon niet.” Hij heeft het over laagbetaald werk onder slechte managementomstandigheden die mensen compleet afmatten. Ik ken uitstekende frituristen die langere, uitputtender dagen kloppen voor minder geld. “We moeten op een andere manier werken”, vervolgt de toekomstige chief creative schimmelboer. Mijn huis-tuin-en-keukentip: neem meer volk aan of minder reservaties op, hanteer hogere prijzen – voor het gewone volk werk je allang niet meer, wat maakt het nog uit? – en schei vooral uit met je zwammenjus. Als je dan toch je ziel verkoopt, zorg dan dat de emmer na de maaltijd niet voller is dan voordien.