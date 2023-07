Waarom toch wil men het vluchtelingenverdrag niet respecteren?

Een Brits hof van beroep besliste onlangs dat de deal van de Britse regering om arriverende asielzoekers naar Rwanda over te brengen, niet kan doorgaan. Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB, auteur en opiniemaker, gaat na wat het arrest betekent voor de internationale regelgeving over asiel en migratie.

Het zinken van de Adriana op 13 juni, waarbij 600 migranten om het leven kwamen, maakte twee heel verschillende reacties los. De eerste kwam uitvoerig aan bod in onze media: konden de opvarenden niet worden gered? De andere kreeg weinig aandacht: wat voor asielstelsel is dit, waarin mensensmokkelaars worden betaald om een land te verlaten waar men zich vrijwillig heeft naartoe begeven, om in een schip dat nog voor het vertrekt gedoemd lijkt, door te reizen naar Italië om daar dan gebruik, of is het misbruik, te maken van het asielrecht?

Volgens The New York Times (daags nadien in De Morgen, red.) betaalden de opvarenden de mensensmokkelaars samen 3,5 miljoen euro om in Italië asiel te kunnen aanvragen of van daaruit verder te reizen naar het Europese land van hun keuze. Bij dergelijke ondernemingen kwamen in de laatste 10 jaar wereldwijd al minstens 50.000 mensen om het leven (sinds 2014 verdronken 26.000 migranten in de Middellandse Zee). De gepaste reactie is volgens de enen een kordate inspanning om een einde te maken aan die gruwel, voor de anderen een poging om de Griekse overheid de schuld te geven voor het kapseizen van een fors overbeladen vissersboot. Het illustreert perfect de wijze waarop we als samenleving bitter verdeeld zijn over hoe we met het asielrecht dienen om te gaan.

Een week geleden viel de Nederlandse regering over een (heel) kleine aanpassing van hoe het asielrecht wordt toegepast. De Britse regering streeft naar een grotere aanpassing. Premier Rishi Sunak wordt geconfronteerd met tal van kleinere boten die overladen met migranten het Kanaal oversteken. Volgens de Britse regering ging het in 2022 om 45.756 personen. Daarbij vallen ook tal van doden. Sunak wil mensenlevens redden en is van oordeel dat zijn regering, niet mensensmokkelaars, bevoegd is voor asiel- en migratiebeleid. Om een einde te maken aan de gevaarlijke tochten over het Kanaal, timmert zijn regering aan een plan om de arriverende asielzoekers naar Rwanda te brengen om daar hun asielaanvraag te laten afhandelen.

Aardverschuiving

In de overeenkomst verbindt Rwanda er zich toe, tegen vergoeding, de asielzoekers in goede omstandigheden op te vangen, bewegingsvrijheid en medische zorg te bieden, en de aanvragen zorgvuldig te behandelen.

Op 29 juni besliste een Brits hof van beroep dat die deal niet kan doorgaan. Electoraal is dat een opsteker voor de Labour-oppositie, een opdoffer voor de Conservatieve regering, maar wat betekent het arrest voor de internationale regelgeving betreffende asiel en migratie?

De Britse rechters zijn van oordeel dat extraterritoriale afhandeling van asielaanvragen strookt met het vluchtelingenverdrag. Een Europees land kan zijn asielzoekers dus naar Afrika of Azië brengen om daar de asielaanvraag te laten behandelen. Dat is een aardverschuiving in de internationale jurisprudentie rond asiel. Wat het VK, maar eveneens Denemarken en Oostenrijk willen doen, strookt met het internationaal recht. Voor de lidstaten van de Europese Unie (dus niet meer voor het VK) moet de asielzoeker wel “een band” hebben met het land waar hij naartoe wordt gebracht. In de Unie wordt momenteel gediscussieerd over het behoud van die voorwaarde.

Twee van de drie bij het arrest betrokken Britse rechters zijn echter van oordeel dat de Rwanda-deal voorlopig niet kan doorgaan omdat Rwanda niet voldoet aan de voorwaarden om de asielprocedure goed te laten verlopen, namelijk dat “de asielzoeker niet zal worden vervolgd of het voorwerp van refoulement (het te­rug­zen­den van een vluch­te­ling naar het land van her­komst waar risico op ver­vol­ging bestaat, red.) zal worden”. Daardoor zit de Britse regering voorlopig klem, maar gaat het niet langer om de vraag of extraterritoriale afhandeling van asielaanvragen kan, wel om de meer constructieve vraag aan welke criteria landen moeten voldoen om die taak op zich te kunnen nemen en hoe we die landen kunnen helpen om aan die voorwaarden te voldoen.

Kolonialisme

Het oordeel over Rwanda van twee van de drie rechters roept overigens wat vragen op. Het VN-agentschap voor de vluchtelingen (UNHCR) oordeelde al meer dan eens dat Rwanda goed omgaat met vluchtelingen en het brengt zelf migranten vanuit Libië naar Rwanda. Hoe oordelen Britse rechters trouwens over de Rwandese asielprocedure? Werd die voldoende ter plaatste onderzocht? Rwanda vangt momenteel ongeveer 130.000 vluchtelingen op, en ontvangt daarvoor weinig steun. Volgens UNHCR waren er in 2022 welgeteld drie gevallen van refoulement (Annual Result Report, Rwanda). De Europese Unie doet het op dat punt minder goed. Zou het negatieve oordeel over Rwanda een gevolg kunnen zijn van het racisme en het kolonialisme waarover we de laatste jaren zo veel horen?

Om tot een degelijk en redelijk asielbeleid te komen, volstaat respect voor het vluchtelingenverdrag. Dat voorziet geenszins in een recht op migratie naar een land naar keuze, wel in een recht op bescherming. De asielzoeker zou asiel moeten vragen en blijven in het eerste land dat hij bereikt en waar hij geen gevaar loopt, zoals de Oekraïners dat doen in de landen van de Europese Unie. Doorgaans volstaat daartoe welgeteld één grensoverschrijding. Vanuit die opvang in de regio kunnen, in geval van een grootschalige crisis, mensen hervestigd worden in Europa. Op dat streefdoel moet de regelgeving worden afgestemd.

De uitspraak van de Britse rechters is, in tegenstelling tot wat veel mediaberichtgeving liet vermoeden, een muizenpasje in de goede richting.