Waarom prins Harry fungeert als spiegel voor onze tijd

There is something rotten in the state of England. Het ziektezorgsysteem (de NHS) is al lang een zorgenkind, maar dreigt nu echt in te storten. Steeds meer mensen komen door de economische gevolgen van brexit en de inflatie in financiële problemen. Aan voedselbanken vormen zich alsmaar langere rijen. Door de opeenvolging van incompetente regeringen en regeringsleiders is het vertrouwen van de burger in de overheid gekelderd. Desalniettemin zijn dat allemaal maar kanttekeningen bij het ‘echte’ nieuws van de voorbije dagen: prins Harry blijkt geen gemakkelijk leven gehad te hebben.

De ‘langverwachte’ memoires van de spare zijn ook hét gespreksonderwerp onder mijn collega’s en studenten in Engeland. Hoewel zowat iedereen het erover eens is dat er te veel aandacht naar uitgaat, geraken we er toch maar niet over uitgepraat. Ook ik wil graag nog een woordje over de spare kwijt, want prins Harry is een kind van onze tijd, een product en exponent van de eerste helft van de eenentwintigste eeuw. En in dat opzicht houdt hij ons ongewild een belangrijke spiegel voor. Hij weerspiegelt dingen die mank lopen in onze wereld en in ons wereldbeeld.

In de eerste plaats denk ik daarbij aan de subjectivering van waarheid. Ons tijdperk is niet zonder reden als een ‘post truth-tijdperk’ bestempeld. Dat ligt niet enkel aan Trump en populistische soortgenoten die alternatieve waarheden tot feitelijkheden hebben verheven in de politiek en de publieke ruimte. Het ligt ook aan de emotionele subjectivering van waarheid: hoe we de dingen beleven is hoe de dingen werkelijk zijn. Onze emoties zijn de toetssteen van waarheid geworden. Als ik het gevoel heb dat iemand mij onheus heeft behandeld, dan is dat ook werkelijk zo, want tegen gevoelens kun je niet argumenteren.

In prins Harry’s getuigenissen, en hoe zij in de media worden gepresenteerd, gaat het uitdrukkelijk over zijn waarheid: his truth, his story, his words. Maar door ‘his’ voor ‘truth’ te plaatsen hol je de waarheid net zozeer uit als door er ‘alternative’ voor te plaatsen. Waarheid wordt volledig een kwestie van subjectieve beleving. “Er zijn geen feiten, enkel interpretaties”, zei Nietzsche ooit. Nietzsche vertolkte daarmee het zogenaamde ‘perspectivistische’ standpunt inzake waarheid: dé waarheid bestaat niet of is niet kenbaar, er zijn alleen maar verschillende perspectieven op wat er gebeurt. Recollections may vary, zei de queen zaliger nog. En met andere herinneringen veranderen niet enkel de perspectieven, maar zelfs de feiten.

Een tweede typerend kenmerk van onze tijd is de commercialisering van het eigen ik. Met je eigen leven en lot, met je persoonlijkheid en persoonlijke besognes te koop lopen, is een buitengewoon succesvol businessmodel geworden. Onder het mom van authenticiteit worden de meest intieme en meest triviale aspecten van het persoonlijke leven in de openbaarheid gegooid. Prins Harry’s ontboezemingen over zijn ‘bevroren penis’ en over zijn ontmaagding in een of ander aardappelveld mogen in een Engels ochtendprogramma dan wel tot oncontroleerbare lachsalvo’s van presentatoren en gasten hebben geleid. Maar Harry’s tendens tot oversharing zegt misschien meer over ons dan over hem.

Stefan Hertmans verwijst er – in navolging van Jürgen Habermas – in zijn jongste boek Verschuivingen ook naar: de grenzen tussen het private en het publieke leven zijn in ons tijdperk van sociale media volledig vervaagd. Dat er dingen zijn die je binnenskamers houdt, dat je je in het openbaar anders gedraagt dan in een private context; dat is allemaal verleden tijd. Je meest intieme momenten en gedachten moet je in de publieke ruimte gooien, dan ben je authentiek, dan ben je ‘echt’, en dan krijg je likes en duimpjes en views. En wanneer je het spel goed speelt, dan leveren die likes en duimpjes en views ook dollars op.

Wanneer die al te intieme ontboezemingen ook nog gekoppeld worden aan een derde kenmerk van ons tijdperk, dan stromen de dollars zeker binnen: het slachtofferschapsnarratief. Iedereen is tegenwoordig slachtoffer van het leven. Jezelf als slachtoffer presenteren, betekent gehoord worden. Maar de cynische wijze waarop slachtofferschap commercieel geëxploiteerd wordt door zelfs buitengewoon geprivilegieerde mensen, leidt ertoe dat de échte slachtoffers van het noodlot en van sociaal, economisch en historisch onrecht al te vaak ongehoord blijven. Zoals nu ook in Engeland.