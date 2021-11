Waarom PostNL de beste reclame is voor meer flexibiliteit in de handel

Dominique Michel is CEO van handelsfederatie Comeos.

Uitbuiting, zwartwerk, kinderen van dertien, veertien jaar oud die tien uur per dag moeten werken achter in een bestelbusje: het was allerminst een fraai beeld dat deze week geschetst werd bij een van de grootste pakjesbezorgers van het land. De arbeidsomstandigheden bij de onderaannemers waren op het eerste gezicht schrijnend, al moet het gerechtelijk onderzoek nu de draagwijdte in kaart brengen. Onwaardig in onze moderne samenleving. Hoe is het mogelijk? Paradoxaal genoeg zorgt de bijzonder strikte arbeidsreglementering die we in ons land kennen, er net voor dat dergelijke uitwassen ontstaan. Net het gebrek aan flexibiliteit in onze arbeidsorganisatie zorgt ervoor dat opdrachten uitbesteed worden en onderaannemers teruggrijpen naar wanpraktijken.

Al jaren ijveren wij als handelsfederatie voor meer flexibiliteit in onze sector. Flexibiliteit betekent niét dat kinderen voor een hongerloon aan het werk moeten worden gezet. Flexibiliteit is geen synoniem voor zwartwerk of uitbuiting. Flexibiliteit betekent bijvoorbeeld dat, in alle transparantie naar vakbonden en personeel, werknemers die ervoor kiezen, in de avonduren ingeschakeld kunnen worden. Flexibiliteit betekent dat handelaars die nieuwe concepten bedenken, die gedurende een aantal maanden met vrijwilligers kunnen uittesten , om zo ook te kijken welke opties het beste evenwicht bieden tussen efficiëntie en werkbaarheid. Zonder dat heel de arbeidsorganisatie daarvoor meteen gebetonneerd wordt in een heel strikt carcan dat net geen ruimte laat voor het experiment.

Belgische handelaars werken al jaar en dag via sociaal overleg, ze hebben geen enkele intentie om dat niet verder te doen. Het enige wat ze vragen is wat meer flexibiliteit, dat niet elke vraag naar een andere organisatie of andere uren meteen wordt afgeblokt door de sociale partners. Wat ze vragen is dat werknemers van het bedrijf daar zelf over kunnen beslissen samen met de werkgever, zonder dat er onmiddellijk een veto komt vanuit nationale syndicale hoofdzetels.

Waarom is dat nodig, zal u zeggen? Omdat we vandaag in een compleet andere wereld leven dan de wereld van de vorige eeuw. We leven anders, we willen ook anders werken (bv. meer telewerk), we winkelen niet meer enkel overdag, we bestellen nu ook ’s avonds online en wij willen graag dat de Belgische handelaars dat zelf kunnen organiseren.

Overigens, moeten de leveringen gratis blijven? Dat is zeker geen evidentie. Het staat in de sterren geschreven dat de kost van leveringen vroeg of laat zal doorgerekend worden in de prijzen voor de consument. Maar hoe, dat moet Europees aangepakt worden. Het heeft geen enkele zin om dergelijk debat op nationaal vlak te voeren, om dan morgen te zien dat de bestelbusjes blijven leveren, vanuit Nederland of Frankrijk. In onze plannen voor de digitale handel stellen we voor dat België het initiatief neemt voor een echt debat op Europees niveau over gratis leveringen.

Laten we dat doen, maar laten we vooral kijken hoe we flexibiliteit kunnen integreren in onze arbeidsmarkt en vermijden dat er kinderen achteraan in een gammel bestelbusje moeten staan.