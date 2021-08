Waarom Nederland de oproep van Bart De Wever serieuzer zou moeten nemen

Bijna lacherig. Zo was de reactie op het voorstel van Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en voorzitter van de grootste politieke partij van België, om als buurlanden verregaand economisch samen te smelten. Op verschillende plekken kwam de discussie niet verder dan ‘friet versus patat’ en tal van andere clichés. Maar de kern van zijn oproep, verregaand samenwerken op terreinen als economie, veiligheid, infrastructuur en arbeidsmarkt, zouden wij aan Nederlandse zijde veel serieuzer moeten nemen. In ons eigen belang.

De platte vraag of Nederland en Vlaanderen zouden moeten fuseren, zou ik zelf ook met ‘nee’ beantwoorden. En ik denk dat meer Nederlanders ons land graag gewoon apart zien blijven. Zeker in een periode waarin ons volkslied in Tokio regelmatig klinkt en we weer even extra trots zijn op ons landje. Gepast nationalisme, zeg maar. Maar laten we de oproep van Bart De Wever daar niet gelijk mee afdoen. Een oproep voor een betere en verregaandere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, die onze beide landen veel kan opleveren, verdient een serieuze reactie van onze kant.

Voor miljoenen Nederlanders en Vlamingen bestaat er in hun dagelijks leven überhaupt al lang geen grens meer. Zij eten in het weekend net zo makkelijk in Knokke als in Sluis en winkelen de ene week in Breda en de andere in Antwerpen. Hun bedrijf kan net zo goed in Maastricht staan als in Hasselt.

Het is juist voor bestuurders en politici, dat die grens veel harder is. Zij barricaderen hem met betonblokken als het coronavirus oprukt. Alsof dat virus zich daardoor laat tegenhouden. Zij zien niet in dat wanneer in de haven van Antwerpen een drugsvangst wordt gedaan, de criminele afrekening net zo goed plaatsvindt in Rotterdam. Bij de aanpak van ondermijning is het al lastig om over de grens van de provincie heen te kijken, laat staan over die met België. En een boerenbedrijf opdoeken om de uitstoot stikstof tegen te gaan, heeft weinig zin als er aan de andere kant van de grens een nieuw bedrijf bij komt. Inderdaad, ook het klimaat en vervuiling daarvan, houden zich niet aan landsgrenzen.

Storende gevolgen

Zo loopt de politieke samenwerking achter de praktijk aan, met storende gevolgen. Een grensondernemer die geen coronasteun krijgt. Bureaucratie als je in het ene land werkt en in het andere woont. Of gewoonweg het ontbreken van een goede openbaarvervoerverbinding met een dorp of stad verderop.

Laten we samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen nu eens echt serieus nemen. Hoe creëren wij één arbeidsmarkt, zodat je net zo makkelijk een baan in Vlaanderen kunt vinden als in Nederland? Hoe zorgen we dat je met de trein of bus net zo makkelijk in Antwerpen komt als in Utrecht? Hoe zorgen we dat criminelen ons niet ongestraft uitlachen, vanaf de andere kant van de grens? Dat zijn de echt relevante vragen waar we mee aan de slag moeten. Dan dromen we bij een frietje en een Belgisch biertje nog even rustig verder over het samengaan van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.