Waarom MR-voorzitter Bouchez een nog grotere nachtmerrie is voor N-VA dan voor de premier

Ondanks alle kopzorgen die MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de premier en zijn Open Vld bezorgt, is hij niet hun grootste nachtmerrie. De meeste slapeloosheid levert de voorzitter van MR op voor N-VA. Met zijn flinke rechts-liberale standpunten, zoals over economie en financiën of het energiedossier, maakt Bouchez niet alleen de publieke opinie in Franstalig België, maar ook die in Vlaanderen duidelijk dat het niet slechts linkse geluiden zijn die in Wallonië de toon aangeven.

Een staatshervorming op zich

N-VA leeft van dat beeld van een door en door socialistisch zuidelijk landsdeel, waarmee het rechtse Vlaanderen geen toekomst meer kan opbouwen. Op die ijverig door de Vlaamsnationalisten onderhouden perceptie is ook de strategie voor 2024 gebaseerd: een coalitie met de PS om de grote boedelscheiding te organiseren.

Bouchez spreekt die visie echter tegen. Hij toont aan dat een Franstalige partij, die een behoorlijk deel van de Franstalige kiezers weet te bereiken, er standpunten op nahoudt die ook aardig stroken met wat ‘de Vlaamse grondstroom’ denkt. Diezelfde ‘grondstroom’ waar N-VA het zo graag over heeft. Daarmee werkt de MR een toenadering in de hand tussen Noord en Zuid die de splitsingsplannen van volksnationalisten en regionalisten doorkruist. Er was zowaar al sprake van een liberale eenheidspartij voor het hele land. Didier Reynders wist het jaren geleden al: de overwinning van de MR is een staatshervorming op zich.

Rode en bruine convergentie

Een tweede merkwaardige toenadering vindt in Vlaanderen zelf plaats. Al geruime tijd heeft Vlaams Belang ervoor gekozen om sociaal-economisch een linkse koers te varen. Daarmee bevinden ze zich opzienbarend genoeg op de lijn van de PS, zoals met hun voorstel over minimumpensioenen. Ze werpen zich op als de partij van de kleine, kwetsbare Vlaamse burger. Ondertussen voert voorzitter Conner Rousseau van Vooruit een zwenking naar rechts uit op domeinen als migratie en integratie. Een uitspraak zoals die over Molenbeek waar hij zich niet meer in eigen land voelt, was geen uitschuiver, maar onderdeel van een uitgekiende communicatie. Zo’n ‘verrechtsing’ van het socialisme is niet uniek. In een ver verleden, ook dat van België, vallen daar al voorbeelden van op te diepen en de laatste jaren steekt het in Noord-Europa weer de kop op.

De partij van Rousseau voert een harde concurrentieslag om een deel van het publiek waar ook Vlaams Belang op mikt. Ze doet dat weliswaar niet met net dezelfde standpunten, maar past haar toon wel aan en gooit net als Vlaams Belang heel wat socialemediageweld in de strijd. Die strijd gaat om groepen die zowel sociaal-economische ondersteuning als bescherming tegen de druk van globalisering, zoals migratie, eisen.

Onvoorspelbaar

Beide toenaderingen geven al een idee van hoe het landschap er bij de verkiezingen van 2024, waarmee iedereen kennelijk al jaren geobsedeerd is, kan uitzien. Vlaams Belang en Vooruit zullen die verkiezingsstrijd voor een groot deel domineren. N-VA zal dus niet alleen aankijken tegen een geduchte Vlaams-nationalistische concurrent, maar ook een rode kaper op de kust. Verliezen zal het dan weer enigszins kunnen compenseren met de zoveelste toestroom van centrumrechtse kiezers die hun lot niet meer in handen willen leggen van Open Vld en cd&v. Of die volgend jaar nog enig verschil zullen maken, is hoogst twijfelachtig.

Maar een derde front zal N-VA even angstvallig in het oog moeten houden: dat tussen PS en MR. De uitkomst daarvan kan van hun ‘verkiezingen van de laatste kans’ een Waterloo maken. Een rood Wallonië vormt een levensverzekering voor N-VA, terwijl een blauwe versie haar discours fundamenteel in vraag stelt. Niet alleen werkt Bouchez zich voortdurend in de kijker, hij kan ook bogen op heel wat potentieel. Met zijn kritiek van een doorgeslagen federalisme staat hij niet in de marge en de efficiëntiewinst van meer Belgische eenheid is opnieuw een politiek argument dat ertoe doet. Voor N-VA is dat een bedreiging. Een sterke PS, met een solide zusterpartij aan de andere kant van de taalgrens, is dat niet, wel integendeel.

Vorige eeuw klonk al onder Vlaamsgezinde separatisten de klacht ‘wat is dat België toch sterk’. Taai is het, maar ook toenemend onvoorspelbaar. Paradoxaal is het altijd geweest.