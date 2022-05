Waarom mogen we niet weten hoeveel militairen op de OCAD-lijst staan?

Bruno Struys is journalist bij De Morgen.

Ook na een turbulent jaar kijkt Michel Hofman, stafchef van het Belgische leger, journalisten recht in de ogen. “Ik denk dat het belangrijk is om te blijven communiceren en transparant te zijn over wat we doen”, zei hij bij aanvang van het interview, waarvan u de weerslag hier leest.

Daarna volgde een gesprek dat dubbel zo lang mocht duren als beloofd was en dat openhartig was. Tranen zijn er niet gevloeid, maar toch, de baas van 25.000 stoere mannen en vrouwen die over zijn gevoelens praat, is eerder nieuw.

Meteen na zijn inleiding over transparantie kwam echter een belangrijke voorwaarde: “Zolang het niet over geheimen gaat.” Laten we nu net in die geheimen geïnteresseerd zijn, grotendeels, maar niet alleen dankzij een slecht karakter.

Het aantal militairen op de OCAD-lijst: geheim. Hoeveel militairen hun veiligheidsmachtiging of toegang tot depots verloren wegens extremisme: geheim. Of er rechts-extreme militairen ontslagen of geschorst werden: geheim.

We stelden de vragen vorige week al, ook aan OCAD, voor een reconstructie over de zaak-Conings, maar ze blijven onbeantwoord.

Een jaar nadat een militair met zware wapens aan de haal was gegaan en de Belgische veiligheidsdiensten had laten baden in het zweet, zou je denken dat het een goed moment is om de rekening te maken, hoe vervelend ook. Hofman pakt uit met alle getroffen maatregelen, maar hoe gaan we het effect ervan meten? Hoe gaat de pers haar rol als waakhond vervullen?

Vergelijk even met Duitsland, waar het probleem van rechts-extremisme in het leger allicht groter is, en het thema nog gevoeliger ligt. Vorige week communiceerde het ministerie dat er 1.452 militairen verdacht zijn van extremisme. Bij 1.242 van hen gaat het om rechts-extremisme, een toename met 399. Exacte cijfers van de andere vormen van extremisme zijn ook publiek.

De Belgische defensie stelt jaar na jaar stappen vooruit in communicatie en transparantie, bijvoorbeeld over belangrijke aankopen van materieel. Regelmatig zijn er interviews met de top. Het leger neemt het probleem van extreemrechts ook ernstig, met deze week nog een conferentie over het thema aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Toch valt het op dat vorig jaar, in het heetst van de strijd, het wél publiek mocht worden dat Conings de eerste militair op de OCAD-lijst was en dat inlichtigendienst ADIV 28 militairen volgde omwille van hun extreemrechtse gedachtegoed. Waarom zou een update plots onze veiligheid in het gedrang brengen? We vragen geen namen van militairen, maar droge cijfers. Net omdat het om onze veiligheid gaat, moeten we het weten.

Misschien zal een vijand als Rusland zoiets gebruiken om je in één zak te steken met enkele extremistische leden van het Azov-bataljon in Oekraïne. Zou het niet net met heldere, transparante communicatie zijn dat we meer dan ooit het verschil maken met de Pravda van het Kremlin?

Of zijn de cijfers zo laag, dat ze ongeloofwaardig zijn? Ach, misschien worden ze binnenkort voorgesteld in de Kamercommissie Inlichtingen. Achter gesloten deuren, dat wel.