Waarom mogen we lelijke mensen discrimineren?

Een manager ontslaat een vrouw omdat haar huid hem niet bevalt. Als hij dat doet omdat haar huid bruin is, noemen we dat racisme en kan de vrouw naar de rechter stappen. Als hij het doet omdat haar huid vrouwelijk is, noemen we dat seksisme en kan de vrouw naar de rechter stappen. Maar als hij het doet omdat haar huid pokdalig is en hij haar onaantrekkelijk vindt, dan hebben we daar geen naam voor. En kan de vrouw in de meeste plaatsen in Amerika niet naar de rechter stappen.

Dat is vreemd. Onze maatschappij veroordeelt discriminatie op een heleboel gronden. Maar een van de belangrijkste vormen van discriminatie is die op basis van het uiterlijk. Toch krijgt ze vrijwel geen aandacht en maken weinig mensen zich er druk over. Waarom?

Zoals alle soorten discriminatie is ook deze op vooroordelen en clichés gebaseerd.

Volgens studies vinden de meeste mensen zuivere, symmetrische gezichten ‘aantrekkelijk’. Ze zijn namelijk beter te herkennen en te categoriseren dan onregelmatige, ‘onaantrekkelijke’ gezichten. Daarom kijken onze hersenen liever naar aantrekkelijke mensen.

Mooie mensen vertrekken dus met een klein fysiek voordeel. Maar daarna projecteren we allerlei clichés op hen die geen enkel verband houden met het uiterlijk. Mooie mensen worden bestempeld als betrouwbaar, competent, vriendelijk, aangenaam en intelligent. Lelijke mensen krijgen de tegengestelde labels mee.

Niet altijd, maar wel vaak krijgen aantrekkelijke mensen een voorkeursbehandeling. Ze vinden ­gemakkelijker een baan en krijgen sneller promotie. De bank geeft hen gemakkelijker een lening, dikwijls zelfs tegen een voordeliger tarief. Studies van aantrekkelijke economisten worden vaker geciteerd. Onderzoekers hebben vastgesteld dat mooie mensen voor een lichte overtreding een vier keer lagere boete krijgen dan lelijke. Ze kunnen die ook gemakkelijker betalen, want lelijke mensen verdienen zo’n 10 tot 15 procent minder.

Het algemene effect van al die vooroordelen is enorm. Volgens een studie uit 2004 zeggen meer mensen dat ze wegens hun uiterlijk worden gediscrimineerd dan wegens hun etniciteit.

Waarom laat dit soort discriminatie ons onverschillig? Omdat we denken dat ze ingebakken zit in de menselijke aard en er dus niet veel tegen te doen is? Omdat er geen belangengroep van lelijke mensen bestaat die voor verandering lobbyt? ­Omdat we liever wegkijken van de vorm van discriminatie waar we ons het meest schuldig aan maken?

Mijn algemene antwoord is dat het buiten­gewoon moeilijk is om in te gaan tegen de kernwaarden van je cultuur, zelfs als je weet dat je het hoort te doen.

In de voorbije decennia hebben de sociale media, de meritocratie en de sterrencultus samen een moderne cultuur geschapen met waarden die je bijna heidens kunt noemen. We leven in een cultuur die uiterlijke competitie en persoonlijke realisaties verheerlijkt. Een cultuur die lichamelijke schoonheid gelijkstelt met morele schoonheid en algemene waarde.

Die heidense cultuur kijkt op naar een ideale held die genetisch begiftigd is met een atletisch lichaam, met intelligentie en met schoonheid. Ze beschouwt zwaarlijvigheid als een uiting van morele zwakte en een teken dat je tot een lagere sociale klasse behoort.

Onze heidense cultuur hecht heel veel belang aan de sport, de universiteit en het schouwtoneel van de sociale media, waar mensen hun schoonheid, kracht en IQ het best kunnen demonstreren.

Dat ethos ligt aan de basis van een massa advertenties die helden opvoeren in wie schoonheid en morele waarde samengaan. Het is het heidendom van de CEO die zijn team op basis van het uiterlijk samenstelt. (“Ik ben een winner want ik heb mooie mensen om mij heen.”) Het is het mode­blad dat stukken over sociale rechtvaardigheid afwisselt met bladzijden vol foto’s van ­onmogelijk mooie mensen. (“Wij geloven in sociale gelijkheid, maar je moet er wel fantastisch ­uitzien.”) Het is de kijk-naar-mij­competitie van TikTok.

Een samenleving die zo sterk door schoonheid geobsedeerd is als de onze, schept een sociale context waarin minder mooie mensen worden ­geminacht. De enige oplossing is een verschuiving van de normen en praktijken. Gek genoeg zien we daar een positief voorbeeld van bij het lingerie­merk Victoria’s Secret, dat zijn volmaakte ‘Angels’ door zeven vrouwen met meer diverse lichaams­types heeft vervangen. Als Victoria’s Secret in de voorhoede van de strijd tegen de schoonheids­discriminatie staat, dan wordt het tijd dat de rest van ons een tandje bijsteekt.

