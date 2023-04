Waarom moest Schlitz vertrekken, en konden andere politici na een leugen wel blijven zitten?

Dag lezer,

Het ontslag van Sarah Schlitz als staatssecretaris voor Gelijke Kansen (Ecolo) laat een wrange smaak na bij vele groene en progressieve sympathisanten. Waarom moet zij wel vertrekken, en konden andere politici, zoals Theo Francken of Jan Jambon (N-VA), in het verleden wel blijven zitten nadat ze de waarheid niet verteld hadden in het parlement?

Op die vraag is een eenvoudig en een ingewikkeld antwoord mogelijk. Bij het eenvoudige antwoord kan je er niet onderuit dat Schlitz en haar kabinet het de voorbije week voor zichzelf verbrod hebben. Een fout werd toegedekt met een leugen, die vervolgens niet erkend werd, waarna een ongecontroleerde aanval op de oppositie vanuit het kabinet vertrok.

“Dat de staatssecretaris zelf, onder druk van de eerste minister, zich verplicht voelt tegenover haar partijgenoten duidelijk te maken dat ‘het naziregime genocide en misdaden tegen de mensheid begaan heeft die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Loones’ is simpelweg hallucinant”, schrijft commentator Alain Gerlache in een kritische evaluatie. Uiteindelijk kon de Ecolo-partijleiding niet anders dan die negatieve spiraal doorbreken.

Het ontslag van Sarah Schlitz valt dus te rechtvaardigen, maar daarmee is nog niet verklaard waarom sommige anderen wel op post konden blijven na een leugen. “Niet de leugen zal beslissen over het lot van Sarah Schlitz, wel het belang dat haar eigen partij en de meerderheid aan haar hechten”, schreef ik al nog voor er van ontslag sprake was. Aan het eind van de dag was Sarah Schlitz Ecolo geen regeringscrisis waard, terwijl bijvoorbeeld Theo Francken dat voor N-VA in de vorige regeerperiode expliciet wel het geval is. De exit van Schlitz is goed te vergelijken met die van Joke Schauvliege uit de vorige Vlaamse regering. Ook toen oordeelde de partij dat de korte pijn de minste pijn zou opleveren.

Het ontslag is niet het enige vervelende dossier op het groene bord deze week. De onregelmatigheden bij de overheidscontracten van het beursgenoteerde overheidsbedrijf bpost vallen onder de bevoegdheid van Groen-minister Petra De Sutter. Op de nuchtere, zakelijke aanpak van De Sutter valt niets aan te merken, maar een uiterst onprettige kwestie is het wel.

Dat is vloeken, zeker omdat dit eigenlijk juist een topweek moest worden voor de groene regeringspartijen. De in Oostende bijeengeroepen Noordzeetop met regeringsleiders uit negen landen, moest de bekroning worden van het energiebeleid van Tinne Van der Straeten. Een eerherstel ook, na een lastige ambtstermijn die volledig werd gedomineerd door het getouwtrek over de kernuitstap. Die gunstige zeewind is intussen weer gedraaid. Eens te meer blijkt dat een week in de politiek een eeuwigheid kan zijn.

Veel leesplezier,

Bart Eeckhout