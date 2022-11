Waarom leerkracht met hoofddoek verkeerd rolmodel kan zijn

Lieven Boeve, hoofd van het katholiek onderwijs, zei dinsdag in De afspraak dat hij ‘geschandaliseerd’ was door een uitspraak van minister Weyts (N-VA). De minister van onderwijs had gezegd dat wie met hoofddoek wil lesgeven ‘blijkbaar een hogere roeping heeft dan lesgeven’. Boze Boeve vroeg zich af ‘waarom een religieuze overtuiging goed onderwijs in de weg zou staan?’ Zijn reactie moet natuurlijk niet verbazen. Wie een scholennet uitbouwt dat vertrekt van een religie, zal wel de laatste zijn om zich te verzetten tegen vestimentaire uitingen van een godsdienstige overtuiging.

De co-voorzitter van Groen, Jeremie Vaneeckhout, zelf afkomstig uit het vrij onderwijs, ziet ook geen probleem. Hij twitterde dat hij een uitstekende leraar had die een kruisje droeg op de kraag van zijn jas. De steun van zijn partijgenoten was zo groot dat het lijkt of die allemaal heimwee hadden naar hun katholieke colleges.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gelooft ook dat neutraliteit niets te maken heeft met wat men draagt. Hij kreeg van Zuhal Demir (N-VA) te horen dat ‘wie zijn religieus-ideologische overtuiging belangrijker vindt dan lesgeven, niet in een klaslokaal hoort te staan.’ Blijkbaar is de tijd voorgoed voorbij dat de neutraliteit verdedigd werd vanuit de linkerzijde...

De zelfverklaarde progressieve partijen in Vlaanderen hebben geen problemen met lesgevers die een hoofddoek dragen. De tijden zijn nu eenmaal veranderd en een hoofddoek is eerder een uiting van identiteit dan van religie. En vrouwen, zeggen ze, hebben het recht om zelf te beslissen wat ze op hun hoofd dragen. Net zoals Iraanse vrouwen die dat willen hun haren in de wind moeten kunnen laten waaien.

Het is merkwaardig hoe de bredere maatschappelijke context en de historiek buiten beeld blijft in dit debat.

Is men dan vergeten dat er in dat land ooit hevig geijverd is voor de neutraliteit van de overheid in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder? Ik geloof graag dat de leraar met het kruisje die Jeremie Vaneeckhout onderwees sympathiek en bekwaam was, maar hij paste in een systeem dat geen toonbeeld was van tolerantie.

De katholieke beheerders van het onderwijs zagen zichzelf als de verdedigers van ‘de ziel van het kind’. Dat paste perfect bij het toenmalige België, waar het katholiek geloof bijna de staatsgodsdienst was. Wie opkwam voor neutraliteit en kruistekens weg wou uit officiële scholen en rechtbanken, werd als een fanaticus afgedaan.

Dezelfde verwijten krijgen nu ook tegenstanders van de hoofddoek te horen. Brussels Ecolo-parlementslid Farida Talar, die zelf een hoofddoek draagt, verwijt de vrijzinnigen hun extremisme. In een debat zei ze dat in de scholen zowel wetenschappelijke theorieën als religieuze opvattingen aan bod moeten kunnen komen.

Door het alleen maar te hebben over de hoofddoek, willen de verdedigers ervan de discussie versimpelen. Maar de eis om religieuze tekens in alle omstandigheden, dus ook als lesgever, te mogen dragen, past in de groeiende radicalisering van de islam die de neutraliteit misprijst en die religieuze regels boven democratisch tot stand gekomen wetten plaatst.

Dat bleek ook in het Brussels parlement, dat weigerde om in navolging van de andere gewesten een verbod in te voeren op onverdoofd slachten. Daarbij werden zelfs religieuze argumenten ingeroepen, een ongezien feit in de hedendaagse Belgische politieke geschiedenis.

Tot bij het begin van deze eeuw waren er nauwelijks vrouwen met hoofddoeken te zien in het Brussels straatbeeld. Die zijn er nu veel meer, en ook als die beweren dat ze uit eigen vrije wil beslissen om de hoofddoek te dragen, dan kan men toch moeilijk ontkennen dat er in bepaalde wijken sprake is van sociale druk. Dat meisjes inderdaad zelf beslissen om hun hoofd te bedekken is vooral een manier om te ontsnappen aan bepaald denigrerende opmerkingen van jonge mannen.

Het is jammer dat er niet meer geluisterd wordt naar wat ervaringsdeskundigen vertellen. In de Brusselse Hogeschool Francisco Ferrer bijvoorbeeld werd de hoofddoek voor studenten toegelaten na een klacht van twee meisjes die daarin gesteund werden door Unia. De stad Brussel weigerde in beroep te gaan tegen de beslissing, dus deed een groep leraren dat maar. Want zij hadden ondervonden hoe groot de religieuze druk is geworden: bepaalde thema’s zoals de evolutieleer worden niet meer aanvaard door sommige leerlingen, die hun geloof hoger inschatten dan wetenschappelijke bevindingen. Die klacht is al langer te horen bij leerkrachten in sommige Brusselse scholen. Ook jonge kinderen zijn vaak al heel erg beïnvloed door religieuze opvattingen en spuwen op de brooddozen van klasgenootjes die boterhammen met ham eten.

Dat zijn kleine feiten die wijzen op een grote invloed van een radicaliserende islam. Een leerkracht met hoofddoek voor de klas zetten is op dat moment een verkeerd signaal, omdat leerlingen er een religieus symbool kunnen in zien dat boven de neutraliteit staat en hun vaak radicaliserende godsdienstige opvattingen alleen maar bevestigt. Zeker in een grootstedelijke omgeving waar in klassen soms een meerderheid van de scholieren moslim zijn, leidt dit niet zelden tot problemen. Daar moeten ook moslima’s die voor een klas willen staan tegen ingaan. Is het dan te veel gevraagd om zich in een schoolse omgeving aan te passen aan de neutraliteit waar in dit land zo hard voor gestreden is?