Waarom krijgen leerkrachten geen voorrang bij de boosterprik?

Waarom krijgen leerkracht van het lager onderwijs geen voorrang bij de boosterprik als onderwijs zo belangrijk is? Wij horen veel hoerageroep (en terecht) voor de mensen uit de zorg. Hun moeilijke werkomstandigheden komen, wederom terecht, in the picture.

Ga nu eens een kijkje nemen in een lagere school: geregeld vallen leerlingen uit omdat ze in quarantaine zijn. Soms wordt een hele klas een quarantaineperiode lang gesloten. Hierdoor verhoogt de werkdruk bij de leerkrachten enorm. Weekplanningen worden doorgestuurd naar (ijverige) ouders die hun kinderen bij de les proberen te houden. Andere kinderen doen een hele periode niks. De verwachting is dan wel dat de leerkracht ze bijwerkt als ze terug naar school gaan. Maar hoe moet een leerkracht dit doen, zonder extra ondersteuning of hulp? Zorgleerkrachten en directeurs zijn vooral bezig met het opvangen van (delen van) klassen waarvan de leerkracht in quarantaine zit.

Waarom krijgen deze leerkrachten dus geen voorrang bij de boosterprik? Zo kunnen tenminste alle beschikbare mensen in de school ingezet worden om de leerachterstand (die er al was, maar dit jaar zeker nog verder oploopt) zo goed mogelijk bij te werken. Waar is de logica? Als je als beleidsmaker onderwijs belangrijk vindt, handel er dan naar.

Inge Devis, lector pedagoog, verbonden aan bachelor lager onderwijs UCLL (vestiging Diest)

Klopt

Zou iemand van de wetgevende macht het gebruik van het antwoord ‘klopt’ in interviews op radio en tv flink strafbaar willen maken, alstublieft?

Raf Thys, Kalmthout

Wil zonder weg

Terwijl nu de discussie volop aan de gang is over een derde prik lopen inderdaad nog een pak mensen rond die hun eerste prik nog niet hebben gehad. Zij zorgen volgens alle berichtgeving voor ongeveer de helft van de ziekenhuisopnames en wellicht voor het merendeel van opnames op intensieve zorg. Hen alsnog vaccineren zou dus een zeer efficiënte regel zijn, edoch.

Ik ben er vorig weekend in geslaagd om een niet-gevaccineerde te overtuigen om toch voor die vaccinatie te gaan. Maar nu de wil er is, is er geen weg. In het vaccinatiecentrum van onze regio is er welgeteld nog één dag ingepland waarop je die eerste prik kan krijgen (en drie weken nadien de tweede).

Een iets soepeler oplossing zou handig zijn. Kunnen alle betrokken instanties daar even over nadenken?

Frank Schollaert, Eeklo