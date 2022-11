Waarom ik straks toch weer gewoon naar het WK voetbal in Qatar kijk

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Er is bijna geen fenomeen dat ik meer misprijs dan het voetbal. Er is bijna geen fenomeen waar ik meer passie voor voel dan voor het voetbal. Tussen die twee uitersten bewegen vele voetballiefhebbers zich met mij, aan de vooravond van een wereldkampioenschap dat door omkoping en corruptie is toebedeeld aan een autocratische oliestaat zonder sportcultuur.

Kijken of niet kijken naar het WK in Qatar? Het is een vraag die het publieke debat domineert. Ik moet bekennen, niet zonder schaamte, dat het voor een voetbalfan niet echt een dilemma is. Toch maar kijken, desondanks. Zoals ik ook vier jaar geleden gekeken heb, toen de Russische oorlogsstoker Vladimir Poetin het kampioenschap in de schoot geworpen kreeg.

O, maar ik weet het, er deugt werkelijk niets aan het hedendaagse professionele voetbal. De internationale koepelorganisaties hangen aan elkaar van corruptie, zelfverrijking en vriendjespolitiek. Het voetbalsysteem zelf is gestoeld op uitbuiting, regelrechte mensenhandel en extreme ongelijkheid die almaar verder wordt opgerekt. De rijkste clubs krijgen het meeste geld, zelfs als ze verliezen. In het voetbal wint het casino altijd. Geen wonder dat boze supporters te midden van zo’n immorele wereld menen dat een vuurpijl op het veld er ook nog wel bij kan.

En toch zijn vele miljoenen liefhebbers, samen met mij, bereid om dat minstens 90 minuten lang te vergeten. Omdat we die ene slalom van Kylian Mbappé niet willen missen, noch de ultieme triomf van Lionel Messi of de ontbolstering van Gabriel Martinelli. Als de Rode Duivels straks (hopelijk) hun eerste wedstrijd winnen, zal de vreugde hoogstens wat ingetogener zijn, uit solidariteit met de gastarbeider-slaven die de voetbaltempels in Qatar gebouwd hebben, op gevaar van eigen leven. Maar er zal vreugde zijn - of verdriet.

“Voor voetballiefhebbers komt het schone altijd voor het goede. Het esthetische verdringt in de voetballerij altijd het ethische”, schrijft filosoof en voetbalkenner René ten Bos daarover in de Volkskrant. In het voetbal staat de moraal buitenspel. Niet voor niets wordt voetbal ‘the beautiful game’ genoemd, al zit die schoonheid dan toch juist vooral in de imperfectie en de hoopvolle verwachting van het onverwachte. Voetbal, zo vervolgt Ten Bos, is een sport die erin slaagt zijn supporters te bedwelmen en binnen te leiden in een fictieve wereld, waar ethiek van geen tel is.

Natuurlijk maakt dat voetballiefhebbers kwetsbaar. De grote bonzen van de sport weten: ze kijken toch, ook als je een kampioenschap in de winter in een woestijn organiseert of als je een competitie met alleen maar rijke clubs inricht. Samen met vele critici had ook ik gehoopt dat de moreel-economische elastiek wel zou knappen na de corruptie-WK’s in Rusland en Qatar. Het gebeurt niet, en straks kijk ik dus gewoon mee.

Als dat schijnheiligheid is, is het tenminste schuldbewuste schijnheiligheid. Liever benoem ik de dubbelzinnigheid dan dat ik ze probeer weg te poetsen. Alsof een pancarte van Amnesty of een videoclipje tegen homohaat de hypocrisie zouden opheffen.