Waarom ik niet kan kiezen tussen Marokko en België

België en Marokko vormen voor jurist en activist Yassine Boubout de twee zijden van een munt, elk met zijn eigen glans en betekenis. Maar kiest hij nu voor kop of munt?

Eender welke diaspora in België en elders staat voor een complex en diepgaand identiteitsdilemma. Voor velen van ons die een connectie voelen met twee of meer landen en continenten is dit dilemma bijzonder intens. In mijn persoonlijke geval speelt het zich af tussen het weelderige Marokko in Afrika en het kleine België in Europa. Hier staan twee totaal verschillende culturen tegenover elkaar, elk met hun eigen unieke aantrekkingskracht.

Marokko, waarvan de bodem het lichaam van mijn vader heeft omarmd, is voor mij een bijna heilige plek geworden. Het is een land doordrenkt van geschiedenis en tradities die zich diep in mijn hart hebben genesteld. Ik voel me verbonden met de geuren, kleuren en ritmes van Marokko, en het is alsof mijn eigen identiteit een verlengstuk is geworden van dit prachtige land.

Aan de andere kant heeft België mijn geheugen gebeeldhouwd. Het is een neuro-opslagplaats van herinneringen, een land waarin ik ben opgegroeid en mezelf heb ontwikkeld. Hier liggen mijn jeugdherinneringen, mijn eerste stappen in de samenleving en mijn persoonlijke groei.

Deze twee landen vormen de twee zijden van een munt, elk met zijn eigen glans en betekenis. Maar kies ik nu voor kop of munt?

Het maken van een keuze tussen deze twee identiteiten lijkt een onmogelijke taak, ook al wordt het soms van ons verwacht. Deze verwachtingen zijn zowel in Marokko als in België voelbaar. Op cruciale momenten worden we geconfronteerd met het dilemma van kiezen tussen waar we vandaan komen en waar we nu zijn.

Tijdens de wedstrijd tussen Marokko en België op het WK voetbal kon mijn hart België niet volledig ondersteunen. Alleen wanneer België tegen een ander land speelde, klopte mijn hart in de kleuren zwart, geel en rood. Dit was een gevoel dat diep van binnen kwam, een blijk van mijn innerlijke identiteitscrisis die voortduurt.

Nu, in mijn tweede jaar van voltijds wonen en werken in het buitenland, zijn de vragen intenser dan ooit tevoren. Een jaar van mijn leven bracht ik door in het bruisende New York. De vraag ‘where are you from?’ resulteerde vaak in het antwoord ‘Belgium slash Morocco’, waarbij België meestal eerst kwam. Amerikanen die enige kennis hadden van Marokko associeerden het vaak met het Midden-Oosten, hoewel Marokko in Noord-Afrika ligt. Een opmerking zoals ‘Marokko is prachtig, maar de situatie in het Midden-Oosten is spijtig’ snijdt door mijn Marokkaanse hart, terwijl mijn Belgische opvoeding me doet glimlachen.

In mijn huidige verblijfplaats, Zuid-Soedan, lijkt een vorm van onbewust pan-afrikanisme te heersen. Na het wereldkampioenschap wordt de Marokkaanse identiteit op handen gedragen in het hele Afrikaanse continent. Namen van Marokkaanse voetbalspelers zoals Hakimi en Ziyech worden genoemd, hoewel ook zijzelf deel uitmaken van een diaspora. Hier ontmoet ik een gevoel van eenheid, waarbij mijn afkomst wordt gevierd en erkend als een waardevolle bijdrage aan de culturele diversiteit van het continent. Hetzelfde gevoel heb ik in Marokko. Hoewel ik ook daar ‘de Belg’ wordt genoemd.

Mijn reis door mijn eigen identiteit heeft ook donkere momenten gekend. Recentelijk heb ik mijn Belgische identiteit afgewezen en veroordeeld, na herhaaldelijke racistische haatberichten en e-mails. Het was een realiteit die me confronteerde met de schaduwzijden van de samenleving. Hoe kan ik trots zijn op een land waar velen die op mij lijken, worden afgewezen en gediscrimineerd? Hoe kan ik me een volwaardige Belg voelen wanneer een partij die op racisme drijft, de grootste blijkt te zijn volgens peilingen? ‘Khalas’ (genoeg) zei ik tegen mezelf. Ik ben Marokkaan. Voor een tijd lang was ik volledig Marokkaans, zelfs al droeg ik mijn Belgische paspoort bij me. Dit was het punt waarop ik de beslissing nam om me volledig te identificeren als Marokkaan. Het voelde als een bevrijding, een daad van zelfbehoud tegenover de onverdraagzaamheid die me omringde.

Tot een kleine gebeurtenis mijn overtuiging aan het wankelen bracht. Een lokale collega reed op een scooter die om onverklaarbare redenen de kleuren van de Belgische vlag had. Ons tricolore dat rondcrosst in een land waar we niet eens een fysieke ambassade hebben! Het bracht een glimlach op mijn gezicht en het deed me nadenken. Misschien ben ik niet alleen maar Marokkaan. Misschien ben ik een samensmelting van beide werelden, een complexe identiteit die niet gemakkelijk in een enkele categorie past. Het verlangen naar een goede tajine blijft, maar de trek naar een Belgische friet met andalousesaus is even sterk. Tajine met friet, als je wilt. Iets dat niet al te ongewoon is in de Marokkaanse diasporakeuken.

Terwijl ik mijn identiteitsreis overzie, besef ik dat ik geen keuze hoef te maken tussen Marokko en België. Mijn identiteit is als een lied. Het ritme van Nas el Ghiwane met de teksten van Stromae. Niemand kan of mag ook beslissen hoe wij ons voelen. Mijn identiteit is mijn remix en niet die van een ander. Ik ben de dj van mijn eigen identiteit.