Waarom grillige oligarchen onze wereld regeren

Paul Krugman is Nobelprijshouder Economie en columnist bij The New York Times.

Enkele jaren geleden – ik denk dat het in 2015 was – kreeg ik een spoedcursus in hoe gemakkelijk je een akelige mens wordt. Ik zou spreken op een conferentie in São Paulo, Brazilië, en mijn vlucht had veel vertraging. Omdat ze bang waren dat ik te laat zou komen, want São Paulo is berucht om zijn files, zorgden de organisatoren voor een helikopter die me recht van de luchthaven naar het dak van het hotel bracht.

Later, toen de conferentie voorbij was, stond er een auto te wachten om mij weer naar de luchthaven te brengen. En heel even dacht ik: wat? Moet ik een auto nemen? En dat terwijl ik in het echte leven meestal de metro gebruik.

Dat moment van kleingeestigheid leerde mij een les: privilege corrumpeert en geeft je heel snel het gevoel dat je boven de rest staat. En, om Lord Acton te parafraseren, enorm privilege corrumpeert enorm. Ook al omdat heel geprivilegieerde mensen meestal worden omringd door jaknikkers die hun nooit durven te vertellen dat ze in de fout gaan.

Daarom ben ik dus niet geschokt door het schouwspel van Elon Musk, die brandhout maakt van zijn eigen reputatie. Niet geschokt maar wel gefascineerd, wie is dat niet? Wanneer een immens rijke man, die het gewoon is altijd zijn zin te krijgen en bovendien door heel veel mensen te worden bewonderd, opeens niet alleen zijn charisma verliest maar ook alom wordt bespot, ligt het voor de hand dat hij wild om zich heen gaat slaan en zo zijn problemen alleen maar erger maakt.

De interessante vraag is waarom dergelijke mensen nu de baas zijn. Want we leven ongetwijfeld in het tijdperk van de grillige oligarch.

Musk heeft nog altijd veel bewonderaars in de wereld van de technologie. Voor hen is hij geen zeurderige snotaap maar iemand die begrijpt hoe de wereld moet worden bestuurd. Zij vinden dat machtige mensen geen verantwoording aan het gewone volk verschuldigd zijn en dat je hen niet eens mag bekritiseren. De mensen die dat geloven hebben duidelijk veel macht, ook al volstaat die macht nog niet om te voorkomen dat iemand als Musk wordt uitgejouwd.

Het is niet echt verrassend dat de technologische vooruitgang en het groeiende bruto binnenlands product geen gelukkige, rechtvaardige maatschappij tot stand hebben gebracht. Pessimistische toekomstscenario’s zijn er altijd geweest. Maar maatschappijcritici als John Kenneth Galbraith en sciencefictionauteurs als William Gibson verbeeldden zich meestal corporatistische dystopieën die de individualiteit onderdrukten – geen samenlevingen gedomineerd door lichtgeraakte narcistische plutocraten die een publiek vertoon maken van hun onzekerheden.

Wat is er dan gebeurd?

Een deel van het antwoord is ongetwijfeld te vinden in de enorme concentratie van rijkdom aan de top. Nog voor het Twitter-fiasco vergeleken veel mensen Elon Musk met Howard Hughes in diens jaren van verval. Maar zelfs in dollars van vandaag uitgedrukt was Hughes’ rijkdom triviaal vergeleken met die van Musk. Meer algemeen bezit de rijkste 0,00001 procent nu een bijna tien keer groter aandeel van de totale welvaart dan veertig jaar geleden. En met haar enorme rijkdom koopt de moderne superelite zich heel veel macht, met inbegrip van de macht om zich kinderachtig aan te stellen.

Bovendien zijn veel superrijken, ooit een heel discrete klasse, nu beroemdheden geworden. Het archetype van de innovator die rijk wordt terwijl hij de wereld verandert is niet nieuw, het gaat minstens terug tot Thomas Edison. Maar de gigantische fortuinen die in de informatietechnologie worden gemaakt, hebben dat verhaal in een heuse cultus veranderd.

De mythe van de geniale ondernemer heeft ook een grote rol gespeeld in het debacle van de cryptomunten. Sam Bankman-Fried van FTX verkocht geen echt product. Zijn voormalige concurrenten die nog niet failliet zijn doen dat evenmin. Er heeft nog altijd niemand een echt nut gevonden voor cryptomunten, behalve dan het witwassen van geld. Bank-Friedman verkocht alleen maar een imago, dat van een slordig geklede visionair met warrig haar die de toekomst begrijpt zoals normale mensen dat niet kunnen.

Musk past niet helemaal in dezelfde categorie. Zijn bedrijven maken auto’s die echt rijden en raketten die echt vliegen. Maar de verkoop en vooral de marktwaarde van zijn bedrijven hangen gedeeltelijk af van de kracht van zijn persoonlijke merk, dat hij elke dag wat meer kapotmaakt.

Uiteindelijk bewijzen Musk en Bankman-Fried ons misschien een dienst door de mythe van de geniale ondernemer te ontkrachten. Een mythe die veel kwaad heeft gedaan. Maar voorlopig beschadigt Musk met zijn bokkensprongen een ooit nuttig medium, Twitter, een plaats waar je informatie kon vinden van mensen die echt wisten waar ze het over hadden. En het lijkt steeds waarschijnlijker dat dit niet goed zal aflopen.

Als deze column mij een schorsing op Twitter oplevert – of als de site gewoon onder de wantoestanden bezwijkt – kunt u mij en een groeiend aantal vluchtelingen van Twitter nog altijd op Mastodon vinden.

© 2022 The New York Times Company

