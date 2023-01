Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Het leek wel een kerstcadeau vanwege de Vlaamse regering, althans voor wie natuur en dierenwelzijn liefheeft. Na jaren getreuzel verklaarden de Vlaamse meerderheidspartijen zich eind vorig jaar plots toch voorstander van de invoering van statiegeld voor drankverpakkingen. Een triomf voor bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA), die leek te gaan slagen waar haar voorganger Joke Schauvliege (cd&v) faalde.

Helaas gaat het met dit plan zoals met menig goed voornemen: na enkele weken in het nieuwe jaar staat het al op wankelen. Pijnpunt is dat de Vlaamse regering kiest voor een digitaal systeem. Wie met een leeg blikje of fles zit, zou een QR-code kunnen scannen, waarna de verpakking in een ‘slimme’ blauwe zak of vuilnisemmer kan. Het is een systeem dat nogal wat vragen oproept over technologische haalbaarheid, fraudebestendigheid en privacy.

Waarom geeft de Vlaamse regering haar vertrouwen aan een dubieus systeem dat nog nergens zijn deugdelijkheid heeft bewezen? Het antwoord op die vraag leidt naar een studie uitgevoerd in opdracht van afvalinzamelaar FostPlus, en enkele belangenverenigingen en grote drankenproducenten. Die studie bewijst vooral wat de opdrachtgevers willen dat ze bewijst, namelijk dat een digitaal systeem het beste werkt. Dat de drankensector – notoir tégen statiegeld – zo’n digitaal systeem verkiest, is nogal wiedes. Het ‘slimme’ systeem vergaart dan immers data over wanneer u welk drankje drinkt of niet meer drinkt – informatie waar drankdistributeurs een figuurlijke arm voor over hebben. Afvalinzameling wordt zo eigenlijk data-inzameling.

Er is nog meer reden tot scepsis. De studie lijkt wel op maat gemaakt van één bedrijf dat een vergelijkbaar proefproject in Antwerpen lanceerde. Dat project flopte compleet en is inmiddels stopgezet. Minister Demir diende intussen al met klem te ontkennen dat dit ene bedrijf de voorkeurspartner zou worden voor haar proefproject, maar het idee van goed, vooruitstrevend bestuur is inmiddels flink verpieterd. Het draagvlak voor statiegeld wordt zo juist onderuitgehaald, iets wat de belangengroepen overigens ook prima uitkomt.

Dat is erg jammer. Ook al is de Vlaming een vrij ijverige afvalverzamelaar, zwerfvuil blijft een aanzienlijk probleem. Statiegeld biedt een adequate oplossing. Voorbeelden uit Duitsland, Scandinavië en recentelijk Nederland bewijzen dat een eenvoudig systeem volstaat om bevredigend resultaat te krijgen. De enige reden om het ingewikkeld te maken is om de belangengroepen ter wille te zijn. Dergelijke lobbyisme staat goed bestuur in de weg.

Minister Demir blijft erbij dat er vanaf 2025 hoe dan ook een systeem van statiegeld komt. Laten we ervan uitgaan dat ze dat meent. Dan ligt een eenvoudige oplossing voor de hand. De minister zou met de collega-ministers in de andere gewesten sneller tot een gebruiksvriendelijk, effectief én gezamenlijk systeem kunnen komen. Ook in Wallonië en Brussel rijpen de geesten. Het zou een mooi voorbeeld van samenwerkingsfederalisme kunnen zijn. Of is dat juist het probleem?