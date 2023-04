Waarom Finse premier Sanna Marin haar slag niet thuishaalde

Godelieve Laureys is emeritus professor Scandinavistiek en Noord-Europakunde aan UGent en Rijksuniversiteit Groningen.

Van een afstraffing kan men niet spreken. De ­sociaaldemocratische partij van Sanna Marin boekt een winst van drie zetels in het Finse parlement en wordt toch de derde partij van het land. Petteri Orpo van de conservatief-liberale eenheidspartij komt als winnaar uit de bus, op de voet gevolgd door Riikka Purra van de radicaal-rechtse De ware Finnen. Het verschil tussen de eerste (20,8 procent) en de derde (19,9) partij bedraagt minder dan 1 procentpunt. Van een nek-aan-nekrace gesproken!

Marin had alles op alles gezet om de verkiezingen opnieuw te winnen. Ze was als jongste premier ter wereld en als vrouw erg populair, ook in het buitenland. Ze heeft een belangrijk politiek parcours afgelegd door Finland adequaat door de pandemie te leiden en haar land in ijltempo binnen de NAVO te loodsen.

Marin was ook zeer zichtbaar op de internationale scène, met harde replieken aan het adres van president Poetin en door haar blitzbezoek aan Oekraïne. Ze werkte zich ook vaak in de kijker op een Europese top. Ze kwam daarnaast, ongewild, regelmatig in de pers via aantijgingen op sociale media.

Video’s van een nogal wild dansende premier gingen in 2022 de wereld rond, er werd geopperd dat ze drugs gebruikte en men beschuldigde haar ervan de quarantaineregels niet goed te hebben nageleefd. Ze tilde hier zwaar aan en bood zich zelfs vrijwillig aan voor een drugtest. Telkens werd ze in het gelijk gesteld. Als vrouw verdedigde ze vurig het recht op een privéleven voor politici.

Wat is er dan misgelopen? Aan de coalitieregering van ­Marin wordt de rekening gepresenteerd voor de slechte economische situatie in Finland. Zoals bijna in alle Europese landen is de economie fors achteruitgegaan door de verhoogde defensiebudgetten, de oplopende ­inflatie, de hoge energieprijzen en de stijging van de lonen. De Finse staatsschuld is gestegen van 64 procent in 2019, toen ­Marin aan de macht kwam, tot 73 procent vandaag.

Dat tekort is ontstaan door een krimpende economie,­ ­onder meer door het wegvallen van de handel met buurland Rusland en door een genereus toeslagenbeleid, waaronder energiesubsidies en de afschaffing van btw op openbaar vervoer en op kinderopvang. Volgens de oppositiepartijen werd hierdoor de economische slagkracht verzwakt en kan er minder worden geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Wat ook een rol heeft gespeeld is de malaise in de zorgsector en de achteruitgang van het onderwijs, waarbij Finland zijn koppositie in de OESO-statistieken verloor.

De grootste factor achter de verschuivingen is echter het misnoegen van de kiezers van de Centrumpartij, die vanouds de belangen van de boeren verdedigt en vooral op het platteland stemmen haalt. Hier krijgen we een echo van wat zich onlangs in Nederland afspeelde bij de provinciale verkiezingen en van het debat dat ook bij ons speelt.

De landbouwsector en bij uitbreiding de plattelandskiezers vinden dat de ontwikkelingen voor het behalen van de Green Deal te snel gaan, dat de milieumaatregelen een verantwoorde ontginning van de natuurlijke hulpbronnen in de weg staan en dat de landbouw de dupe wordt van de klimaatpolitiek. Het ­gevolg is dat de Centrumpartij wordt afgestraft voor haar deelname aan de rood-groene coalitieregering van Marin en veel kiezers verliest ten gunste van De ware Finnen.

Er zijn nu twee opties. Ofwel een coalitie van conservatief-­liberalen en radicaal-rechts aangevuld met kleinere partijen, naar Zweeds voorbeeld. Ofwel een coalitie van conservatief-­liberalen met de sociaaldemocraten, opnieuw aangevuld wordt met kleinere partijen, in navolging van Denemarken. De kleinere partijen zullen eerder geneigd zijn voor het tweede scenario te kiezen, omdat De ware Finnen een erg omstreden migratiestop bepleiten en sceptisch staan tegenover de EU.

Partijen uit de zittende regeringen hebben het overal moeilijk om zich te handhaven. Er heerst veel onvrede en ongerustheid. De oorlogssituatie, de klimaatcrisis en de impact die de onheilspellende ontwikkelingen hebben op de economie en de welvaart maken dat de kiezers hun heil zoeken in de oppositiepartijen of in nieuw opgerichte partijen, omdat men verwacht dat die een kentering kunnen teweegbrengen. Zo zien we verschuivingen in heel wat Europese landen, zowel van links naar rechts als van rechts naar links. De kiezer is op de dool.