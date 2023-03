Waarom elke vergeten oorlog er een te veel is

Het is een trieste realiteit dat de meeste gewapende conflicten worden vergeten in België. Momenteel is de focus gericht op Oekraïne vanwege de Russische annexatie van de Krim en de voortdurende oorlog in het oosten van Oekraïne. Hoewel deze oorlog zeker aandacht verdient, mogen we niet vergeten dat er volgens de Verenigde Naties meer dan honderd oorlogen gaande zijn, verspreid over de hele wereld. Niet zo lang geleden vochten de Filipijnen tegen terreurgroep IS, in Congo wordt er al jaren gevochten in het oosten van het land en hoewel er een staak-het-vuren bestaat tussen Pakistan en India wordt er regelmatig geschoten in het betwist gebied Kashmir.

Deze vergeten oorlogen hebben net zo’n impact op het Westen als de oorlog in Oekraïne. Terwijl we ons concentreren op één conflict, worden andere oorlogen over het hoofd gezien. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze oorlogen ook onze veiligheid en welvaart kunnen beïnvloeden. De vluchtelingenstromen die worden veroorzaakt door oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika hebben bijvoorbeeld een grote impact op de stabiliteit van Europa. De stroom van vluchtelingen in Europa heeft een influx van extreemrechts gecreëerd. Het antimigratie-sentiment was zo sterk dat het Verenigd Koninkrijk de EU verliet met een campagne die hoofdzakelijk daarop was gebaseerd.

VN-blauwhelmen

Zelfs dicht bij huis zijn er conflicten die relatief onbekend zijn. Neem nu Cyprus. In de jaren zeventig brak er oorlog uit tussen Turkije en Cyprus, dat steun kreeg van Griekenland. Honderden mensen kwamen daarbij om. Hoewel er momenteel geen actieve gevechten meer plaatsvinden, zijn er nog steeds ongeveer duizend VN-blauwhelmen aanwezig om te voorkomen dat er weer geweld uitbreekt.

Selectief zijn in menselijk lijden is gevaarlijk en kan leiden tot een gebrek aan empathie en begrip voor degenen die betrokken zijn bij andere oorlogen. Wanneer je op de luchthaven van Zaventem bent, loop je langs vier inzamelboxen. Alvorens aan boord te stappen, kunnen mensen zo nog snel hun ongebruikte geld doneren. Ze kunnen kiezen tussen drie humanitaire organisaties zijn die werkzaam zijn in conflictgebieden, en een vierde organisatie voor dieren.

Yassine Boubout: ‘Selectief zijn in menselijk lijden is gevaarlijk en kan leiden tot een gebrek aan empathie en begrip voor degenen die betrokken zijn bij andere oorlogen.’ Beeld Bob Van Mol

Die koker voor de dierenorganisatie is altijd veel voller dan die van de andere drie ngo’s. Het doet vermoeden dat we minder betrokken zijn bij het lijden van mensen in conflictgebied. Het is hoe dan ook van cruciaal belang dat we ons realiseren dat elk mensenleven waardevol is en dat we ons moeten inzetten voor het beëindigen van alle vormen van conflict.

Eerste stap

Er zijn verschillende redenen waarom sommige oorlogen meer aandacht krijgen dan andere. Een van de belangrijkste factoren zijn de media. De media zijn gericht op het leveren van sensationele verhalen die aantrekkelijk zijn voor het publiek, en sommige oorlogen zijn simpelweg niet zo interessant of gemakkelijk te rapporteren. Bovendien kunnen politieke belangen en prioriteiten van landen een rol spelen bij het bepalen welke conflicten aandacht krijgen.

In landen waar de internationale gemeenschap niet tussenbeide komt, kunnen de gevolgen verwoestend zijn. Mensen worden blootgesteld aan wreedheden zoals genocide, massale verkrachtingen en uithongering. Dit zijn zaken die we nooit uit het oog mogen verliezen.

Daarom is het belangrijk dat het Westen een meer inclusieve benadering van conflictbeheersing aanneemt. We moeten ons inzetten om de oorzaken van oorlogen aan te pakken en niet alleen de symptomen te behandelen. Hoewel noch België noch wij als individu een gewapend conflict kunnen tegenhouden, is het bewust zijn van het feit dat er meerdere oorlogen bestaan een eerste stap.

Bovendien moet het Westen ook bereid zijn om hulp te bieden aan slachtoffers van oorlogen. Zeker als ze voor de deuren van Europa staan. Dit betekent dat we ons moeten inzetten voor humanitaire hulp en vluchtelingenopvang. We moeten ons inzetten om deze mensen te helpen hun leven weer op te bouwen en te zorgen dat ze een veilig leven kunnen leiden. Mensen vluchten niet van kogels en bommen om in een tent te slapen voor het Klein Kasteeltje in Brussel.

Het vergeten van de meeste oorlogen door het Westen is een trieste realiteit. Ook onze politiek mag zich in haar buitenlands beleid meer uitspreken en focussen op andere conflicten dan de oorlogen die electoraal aantrekkelijk zijn.