Waarom een ‘redelijk’ gesprek met een dictator niet de oplossing is

Laten we redelijk zijn en Poetins eisen respecteren om verdere problemen te vermijden. We horen het hoe langer hoe vaker. Vorige week lieten prominente stemmen als oud-kolonel Housen en professor Sauer dergelijke boodschappen optekenen. We moeten volgens hen oppassen met onze steun voor Oekraïne. Net zoals Chamberlain dacht redelijk te zijn door met Hitler te onderhandelen, denken velen vandaag dat de oplossing schuilt in een ‘redelijk’ gesprek met Poetin. De geschiedenis is echter niet mals geweest voor Chamberlain.

Terwijl burgers als u en ik in het door de Russen bezette gebied massaal slachtoffer worden van martelingen, willekeurige executies en verkrachtingen als oorlogswapen lijken sommigen te vinden dat de huidige situatie meevalt en ruimte laat voor onderhandelingen. Het enige wat Oekraïne moet doen om de terreur te stoppen is toegeven aan de ‘redelijke’ eisen van Poetin. Een dergelijke redenering is om meerdere redenen problematisch.

Ten eerste getuigt het van een achterhaalde blik op de wereld. We zitten niet meer in de Koude Oorlog met twee globale supermachten. Waar Amerika nog altijd de grootste economie ter wereld is met het meest geavanceerde leger, is Rusland afgegleden naar het niveau van een mondiale figurant, met wapens uit de jaren tachtig en een economie niet groter dan die van de minuscule Benelux. Het beeld van Rusland als mondiale supermacht is niets meer dan Poetins propaganda, die te vaak klakkeloos wordt overgenomen.

Ten tweede is het moreel problematisch. De waarden van de verlichting worden bij ons steevast als het grote ideaal beschouwd, maar ernaar handelen is blijkbaar niet evident. De idee dat iedereen gelijkwaardig is en dat universele mensenrechten aan de basis liggen van onze huidige maatschappij is fundamenteel onverenigbaar met het laten sterven van Oekraïners in Russische martelkamers.

Ten derde schept appeasement een gevaarlijk precedent. Als men het signaal geeft dat een dictator slechts hoeft te dreigen met het gebruik van kernwapens wanneer hij het internationale recht miskent, wat moeten China en Pakistan dan niet denken de volgende keer ze in een territoriaal conflict zitten?

Ten vierde is appeasement een gigantische miskenning van de situatie ter plaatse. Dagelijks worden gewone burgers het slachtoffer van marteling, verkrachting en executies. Indien men Oekraïne laat vallen, zal een dergelijke hel de dagelijkse ervaring voor veel Oekraïners worden. Het riedeltje van “laten we redelijk zijn en onderhandelen met Poetin” is heel makkelijk zo ver van de echte frontlijn. Wanneer het onze families zouden zijn die onder clusterbommen sterven, onze moeders die door de Russische soldaten verkracht worden, onze kinderen die in martelkamers omgebracht worden, zouden we waarschijnlijk anders praten.

Concluderend: hoe meer we de eisen van nucleaire dictators inwilligen, hoe meer we de deur openzetten naar verdere nucleaire chantage en verdere miskenningen van het internationale recht. Een veiligere toekomst vergt moed en dat is exact wat we vandaag nodig hebben, veel meer dan krampachtig vasthouden aan archaïsche attitudes. Chamberlain zal ons niet komen redden, Churchill des te meer.