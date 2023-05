Waarom discussie over 8 mei het beste is wat de geschiedenis van het verzet kan overkomen

Eindelijk, 8 mei. Na een grootse herdenking in Breendonk volgden ‘bevrijdingsfeesten’ in cultuurhuizen over heel Vlaanderen. Voorlopig echter nog geen vrije dag. De grootste discussie lijkt te gaan over de eventuele politieke inkleuring van de vraag naar een feestdag. Vlaams-nationalisten hoeden zich voor hulde van en aan communisten, en ook op Twitter floreert dit perspectief. Historici vrezen dat de complexiteit van de geschiedenis van het verzet in het gedrang komt. Maar ook een andere, vaak minder zichtbare groep heeft zijn bedenkingen: in het herdenkingsmilieu van oud-strijders en verzet leeft immers een lange traditie van politieke neutraliteit. De discussies daarover zijn dan ook terug van nooit weggeweest.

Zelfopgelegde neutraliteit

“Baron Coeckelberghs draait zich om in zijn graf”, schrijft Jo Peeters op Facebook. Hij is eigenaar van het museum Huis van het Belgisch-Franse Verzet en reageert op een foto van Miranda Ulens, voorzitster van Vlaams ABVV, aanwezig bij het initiatief ‘Dit zijn de namen’ in het Fort van Breendonk. Als voorzitter van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk had Roger Coeckelberghs – net als zijn voorgangers – immers altijd alle politieke inmenging geweerd uit de jaarlijkse herdenkingen aan het Fort.

Die zelfopgelegde neutraliteit binnen verzetskringen gaat terug tot 1945 en is aan de ene kant een direct gevolg van de (mislukte) politieke recuperatie van de erfenis van het verzet door de KPB (Kommunistische Partij van België) al enkele maanden na de bevrijding. In het kader van hun politieke strijd werd de greep van de communisten op de verzetsorganisatie het Onafhankelijkheidsfront steeds steviger. Maar zij waren niet de enigen die knabbelden aan het imago van het verzet. De viering van 8 mei 1945 voor de leiding van de Nationaal Koningsgezinde Beweging werd niet verrassend geëvalueerd als “een feest dat een hulde was aan de koning”. De groepen aan beide zijden van het politieke spectrum – die allebei hun verdiensten hadden in het verzet – stonden lijnrecht tegenover elkaar in de betekenisgeving aan hun veronderstelde gedeelde oorlogsverleden. Die conflicten werden gretig uitvergroot in voormalige collaboratiemilieus. De idee van verzetsstrijders als politieke opportunisten of communistische criminelen werd fundamenteel onderdeel van de steeds groeiende mythe die Vlaamse collaborateurs hier tegenover plaatste als idealistische slachtoffers.

Om de verregaande imagoschade te bestrijden werd het in talloze organisaties van verzetsmensen verboden om te spreken over politiek. Hoewel dat in een klimaat van Koude Oorlog en Koningskwestie praktisch onmogelijk was en de conflicten in het milieu hoog bleven oplopen, kon die schijn tijdens herdenkingen van oorlogs- en verzetsslachtoffers wel zoveel mogelijk worden opgehouden.

Zo ook bij de jaarlijkse bedevaart aan het Fort van Breendonk, waar een neutrale onverdachte figuur als de Antwerpse verzetsman Marcel Louette in latere jaren kortweg stelde: “Nooit of nimmer hebben de organisatoren van de jaarlijkse bedevaart naar dit Memoriaal, (...) deze bedevaart misbruikt om uit naam van deze doden politieke of financiële eisen te stellen, waarvan niemand weten kan of die doden het daarmee eens zouden zijn geweest.”

Hij voegde eraan toe: “Iets wat niet van alle andere, niet gelijkaardige bedevaarten kan getuigd worden.” Die verhulde verwijzing naar de IJzerbedevaart is veelzeggend. Louette stelde er namelijk mee dat hij de politieke recuperatie van het collaboratieverleden en de naoorlogse repressie niet wenste te bevechten met... politieke recuperatie van de oorlogsslachtoffers of het verzet.

Nieuwe generatie

In interviews die studenten tussen 2019-2021 in het kader van mijn onderzoek afnamen, weigerden respondenten actief in het vaderlandslievende milieu vaak hun politieke voorkeur te uiten. Niet omdat die er niet was, wel omdat die er voor hen niet toe deed. Hoewel ‘zeggen voor wie je stemt’ ook zo’n typisch Vlaams taboe lijkt te zijn, is het deze specifieke groep mensen wel degelijk te doen om een expliciete neutraliteit.

Of die houding ‘succesvol’ was om het verzets- en oorlogsverleden blijvend onder de aandacht te houden is natuurlijk een andere vraag. De apolitieke patriottische Belgische boodschap verloor al sinds de jaren zestig aan actueel belang, en de organisaties verliezen steeds meer leden dan ze winnen, iets wat bijvoorbeeld de nog steeds actieve Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen maar al te goed beseft: “Laten we geen illusies koesteren, er zal geen opvolging zijn, niet op middellange noch op lange termijn”, schreef de voorzitter in het ledenblad in 2021.

Er blijkt nu toch ook voor hen weer hoop, want op zeer korte tijd vonden nieuwe mensen en nieuwe organisaties in de aanloop naar 8 mei 2023 een momentum om hun herdenking vorm te geven – met een actuele boodschap, maar evengoed geënt op het oorlogsverleden en expliciet gericht op het eren van ‘helden van het verzet’. Ook hier lopen de (soms subtiel) verschillende intenties in het amalgaam van organisaties en initiatiefnemers door elkaar. Zeker niet alle voorgaande generaties memory-makers zou ieder van hen als opvolger in de armen hebben gesloten. Een gepolitiseerde strijd had het de erfenis van het verzet immers al in 1945 de das omgedaan. De verzetsgeschiedenis laat zich, wederom, niet vangen in één perspectief.

Geen verankering, wel debat

Hoe graag we het zouden willen en ongetwijfeld vanuit de beste intenties: het verleden kan je nooit complexloos vieren. En maar goed ook. Zoals historica Tina De Gendt in Ons gedeeld verleden verwoordt: “De kracht van het verleden is niet dat het ons een collectief narratief kan bezorgen dat ons verbindt, maar juist dat het een oneindig punt van discussie en onderhandeling vormt.” Niet de verankering van de betekenis van een dag als 8 mei en de politieke beslissing tot een collectieve verlofdag, maar wel de discussie erover is het beste wat de geschiedenis van het verzet kan overkomen. Laten we vooral verder debatteren. Ik kijk al uit naar de discussies volgend jaar.