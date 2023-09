Waarom de ‘pipigate’ met minister Van Quickenborne niet zomaar een fait divers is

Het lijdt weinig twijfel dat de ‘plasaffaire’ die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan de schoenen heeft hangen een uitvloeisel is van een oplopend conflict met de politiebonden. De politiemensen zijn boos omdat de minister bij de begrotingsonderhandelingen een beloofde loonsverhoging onvoldoende verdedigd heeft. Een uit de hand gelopen verjaardagsfeest bij minister Van Quickenborne thuis geeft hun de kans om revanche te nemen.

Die context is belangrijk, maar niet uitzonderlijk. Een lek, over belangrijke of veeleer banale zaken, komt er meestal doordat een insider informatie naar buiten brengt die een machthebber liever verborgen houdt. Het doel is daarbij lang niet altijd nobele waarheidsvinding, maar de feiten zijn wat ze zijn.

Dat een privaat dronkenmansfeest eindigt met het beplassen van een lege politiecombi blijft, al met al, een bagatel. Tegelijk kan je zeggen dat de hele ‘affaire’ inzicht toevoegt aan het functioneren van een justitieminister die enerzijds onder politiebescherming leeft maar anderzijds op zijn minst niet alert en attent reageert wanneer die politiebescherming belachelijk gemaakt wordt. Of dat voldoende is om die minister meteen ook tot aftreden te dwingen is dan weer een andere vraag.

Het is zeker ook niet de interessantste politieke vraag. De relevantie van deze zaak ligt elders. ‘Pipigate’ kon enkel een schandaal worden doordat de politie over camerabeelden beschikt die ergens circuleren en dreigen uit te lekken. Dit is exact het risico waarvoor menig privacy-expert gewaarschuwd heeft. De overvloed aan cameracontrole in het openbare domein breekt niet alleen in op het privéleven, hij maakt ook machtsmisbruik mogelijk met chantage, manipulatie en repressie.

Het is van een uiterst bittere ironie dat uitgerekend Vincent Van Quickenborne in deze zaak verstrikt is geraakt. Van Quickenborne begon zijn loopbaan als politieke vrijbuiter, maar gaandeweg werd hij een almaar groter aanhanger van controle en repressie, met name door veralgemeend cameratoezicht in de straten. Nu loopt de minister zelf tegen de limieten van zijn motto ‘Wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen’. Want hij zegt dan wel dat hij zelf niets mispeuterd heeft en van niets wist, maar de beelden kunnen zo gemonteerd en geïnterpreteerd worden dat daar sterk aan getwijfeld kan worden.

Bovendien blijkt de staat, als beheerder van die cameraschilden, te bestaan uit mensen die blijkbaar de verleiding niet kunnen weerstaan om de geoogste beelden te misbruiken voor chantage en persoonlijke afrekening. Als dat een minister kan overkomen, montage en chantage, dan ook u en mij.

Dus neen, de ‘pipigate’ van minister Van Quickenborne is niet zomaar een fait divers. Het opent een uiterst belangrijk debat over ons wegsmeltend recht op een privaat leven. Als Van Quickenborne uit deze netelige kwestie de les trekt dat zeker voor een liberaal bescherming van de privacy een kernwaarde hoort te zijn, dan zal ‘pipigate’ een erg nuttig schandaal(tje) geweest zijn.